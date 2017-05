Concejales y asesores de Sagunt muestran sus pechos contra el machismo en Facebook

Concejalas del Ayuntamiento de Sagunt y asesores municipales de ambos sexos mostraron ayer sus pechos en una red social para protestar «por la hipocresía y el machismo en Facebook».

A esta iniciativa del área de Feminismo de Esquerra Unida de Sagunt se unieron la concejal del área de la mujer, María Giménez (ADN Morvedre); la de Bienestar Social, Mónica Caparrós (EU); la de Protección Civil y Movilidad Urbana, Roser Maestro (EU), así como asesores del consistorio de otros partidos como Albert Llueca y Sandra Atienza de Compromís; responsables políticos de EU como Roberto Rovira y militantes de izquierdas, que en algunos casos mostraron su propio pecho y en otros, utilizaron los de otras compañeras o incluso bajaron un foto de internet. En total, a la campaña se sumaron más de una veintena de personas.

La protesta surge tras comprobar por parte de una militante de EU que en el cartel del Orgullo Gay aparecen hombres con el torso desnudo, mientras que el de las mujeres está tapado. Esta militante lamenta la falta de igualdad en el anuncio y decide criticarlo en Facebook con la frase «el patriarcado llega hasta aquí», comentario al que adjunta una foto de su pecho, que la red social elimina a los pocos minutos, tal y como explicaba la edil de EU Mónica Caparrós.

Lamentando que la red permitiera «fotos de tetas masculinas y no femeninas», la militante en cuestión intentó de nuevo subir la instantánea de sus senos sin suerte, ya que Facebook la volvió a retirar dejándole sin servicio en red por 24 horas en lo que su círculo interpretó como a modo de castigo.

Ante esta situación, el asunto se fue comentando por las redes hasta que desde el área de Feminismo de EU se lanzó la posibilidad de realizar la protesta, a la que se sumaron varias personas. La campaña se inició con el cambio de la foto de perfil por una de un pecho femenino, aunque algún participante masculino ha subido el suyo propio como es el caso de Albert Llueca que justificaba este acto para «demostrar que a los hombres no nos sanciona Facebook», revelaba a este medio.

La finalidad de esta campaña es protestar «por el machismo en esta red social y la ausencia de igualdad, además de por la hipocresía; puesto que no se entiende cómo se censuran pechos femeninos, cuando la red social permite y publica otras fotografías de contenido erótico incluso otras más insultantes como puede ser la matanza de animales ,y no pasa nada; ya está bien!», lamentaba Caparrós. En la misma dirección de pronunciaba Giménez, quien condenaba «la censura en las redes con los desnudos femeninos cuando es algo más que natural».

La campaña de protesta «se mantendrá 24 horas o hasta que nos la quite Facebook», terminaba. A este respecto la edil de la marca local de Podemos revelaba que a ella no se le había censurado pero «conozco otros casos que les han quitado la foto de sus pechos de Facebook y no es de recibo».



Críticas



Pese a las adhesiones, la campaña, no obstante, también ha tenido detractores en las redes sociales, como algunos vecinos que la han llegado a tachar de «chorrada».