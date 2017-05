La cara oculta de Júpiter

El 27 de agosto de 2016, la nave espacial Juno hizo su primer acercamiento alrededor del planeta Júpiter, obteniendo información sobre su atmósfera interior que cuestiona los supuestos anteriores.



La misión, que fue lanzada en 2011 y comenzó su primera órbita el año pasado, permite a los científicos ver Júpiter de una nueva forma debido a su órbita elíptica; pasa sobre los polos del planeta y se sumerge a 5.000 kilómetros de las cimas de las nubes. Ahora, dos nuevos estudios publicados en 'Science' revelan los resultados de estos encuentros iniciales con el planeta del Sistema Solar.





A whole new world: my first in-depth science results reveal a strikingly complex #Jupiter. Details: https://t.co/wVdMNaBKp1 pic.twitter.com/LXKr32KASp