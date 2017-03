Los actores de 'The Walking Dead' alucinan con la mascletà

Los fans de la serie de AMC 'The Walking Dead' que hoy han asistido a la mascletà en la plaza del Ayuntamiento han recibido una sorpresa inesperada. Norman Reedus y Jeffrey Dean (Daryl y Negan en la ficción) han sumado sus nombres a los de los personajes invitados en el balcón más deseado de las fallas.



Los actores han visitado València para grabar su 'reality' motero 'Ride', un programa de motocicletas que encabeza Reedus y en un capítulo cuenta con Dean como invitado. Ambos viajarán esta noche a Madrid para ser entrevistados en el programa 'El hormiguero' de Antena 3 que presenta el valenciano Pablo Motos.



Ambos han disfrutado del espectáculo que ha disparado hoy la pirotecnia Aitana de Bèlgida y han compartido unos momentos con el alcalde Joan Ribó, y por supuesto se han hecho fotos con fans, concejales e incluso con las Falleras Mayores de 2017, Raquel Alario y Clara Parejo.



Las redes sociales también han inmortalizado estos momentos.





