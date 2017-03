Un concejal de Podemos se disfraza de cura para oficiar una boda civil en Cádiz

Disfrazado de cura y con una bufanda del Barcelona. Este fue el atuendo que vistió el concejal de Podemos de El Puerto de Santa María (Cádiz) Javier Botella para oficiar una boda en el consistorio gaditano. Ocurrió el pasado 3 de marzo, en plenos carnavales, y la ceremonia no habría tenido mayor trascendencia si el edil, que hasta hace poco era responsable de Economía y Hacienda, no hubiera subido las imágenes del enlace a su perfil de Facebook.

El concejal acompañó las fotos del siguiente texto: "Ayer 3 de Marzo viví una de las experiencias más bonitas de mi vida, como muchos sabéis como Concejal una de las labores mas simpáticas que tenemos que desempeñar es la de oficiar matrimonios civiles. En lo que llevamos de legislatura habré casado a más de 50 parejas. Bodas de todo tipo, bodas donde los novios han venido en chándal, bodas con pamelas y tocados, a unos holandeses, bodas de conocidos, vecinos, amigos€ Pero ayer tuve el inmenso orgullo y placer de casar a uno de esos amigos que se pueden denominar como 'hermanos'€ JUAN, el Kaki, el cabeza, cabezon, el niño del chino, JuanJoze Figueredido€ lo puedo llamar de mil maneras porque no solo lo conozco desde que empezó a andar, si no porque hemos vivido mil cosas juntos, el kapara, la barri, el futbol, correr la san silvestre vallecana juntos, es el único que me ha ganado al Pro con más de 3 goles de diferencia (hubo tongo seguro)€ eah ya esta he recordado lo del pro y ya no me sale decir nada mas bueno de él. Enhorabuena Juan! Por tus dos mujeres, por tus familias€Lo bien que nos lo pasamos ayer con ellas. Gracias por dejarme coger a tu niña en brazos cuando no tenía ni 24h, por estar siempre ahí y por dejar que te case€ en carnaval y con estas pintas".

Las fotografías se extendieron rápidamente por las redes sociales, desatando una oleada mensajes, tanto a favor como en contra. Algunos usuarios acusaron al edil de la formación morada de reírse de la Iglesia y de faltar al respeto a los cristianos. "Javier Botella eres un impresentable y un nefasto político.Lo primero en democracia es respetar las ideas de los demas y no faltar el respeto a millones de Españoles que profesamos la FE Católica", comentó un internauta.

También trajo cola la bufanda del Barcelona que lució Botella: "Veras cuando empiecen a criticarte los seguidores del Real Madrid...esos si q tienen motivos para el odio y buenos argumentos....".

A todas las críticas, el edil respondió publicando una foto de los carnavales del año pasado en la que aparece disfrazado de princesa Leia, "y nadie del imperio galáctico se ofendió".