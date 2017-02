El legado de Pablo Ráez

Sus gestos, su lucha, su reto, su filosofía y el dolor de su pérdida no han caído en saco roto. Hoy gracias a él la gente vive de otra manera. Esta mañana muchas personas han ido a a donar y se está más cerca de alcanzar el millón de donantes de médula. El efecto Pablo Ráez no se ha apagado. Por todo esto, Marbella homenajea este miércoles al joven cuyo legado vivirá siempre.



El Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga ha recibido este lunes una avalancha de gente que quiere donar médula ósea. Según han confirmado hoy fuentes del centro, ubicado en los terrenos del Hospital Civil, el fallecimiento del joven marbellí ha provocado que la cifra de asistentes al centro con la intención de donar hoy se haya disparado.







El coordinador andaluz de Donación de Médula Ósea, Sergio Fernández, ha confirmado que en las últimas semanas había un goteo constante de alrededor de cinco o seis personas, cifra que hoy se ha multiplicado hasta superar los 40. Según ha señalado, habían previsto que la cifra de asistentes hoy aumentara, pero no esperaban que lo fuera tanto.



Su novia ha querido rendirle homenaje en Instagram mediante la publicación de una imagen con un tatuaje en el que se puede leer 'Siempre juntos'.





