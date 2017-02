La lista de las canciones machistas de la musicóloga que señaló a Joaquín Sabina

La musicóloga asturiana Laura Viñuela (Gijón, 1976) se colocó este miércoles en el centro de la polémica en las redes sociales a raíz de una entrevista que ofreció a La Nueva España, en la que habló del machismo escondido en las letras de numerosas canciones. En esa polémica intervino incluso el escritor Arturo Pérez-Reverte, quien, calificó en un tuit a la musicóloga asturiana como "de las que contagian la idiotez a quienes se tragan su mensaje, y acoquinan a los cobardes". Y añadió: "Idiota peligrosa, o lista sin escrúpulos". Viñuela confiesa que está "alucinada" por la virulencia de los comentarios. Pero cree que "dio en el clavo". "Las feministas estamos acostumbradas a aguantar tralla, pero me sorprende el nivel de agresividad", apunta.





Pero de las que contagian la idiotez a quienes se tragan su mensaje, y acoquinan a los cobardes. Idiota peligrosa, o lista sin escrúpulos https://t.co/LzPvuAFcxA „ Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 14 de febrero de 2017

'Y si fuera ella', de Alejandro Sanz

'Honky tonk women', de los Rolling Stones

'Te estoy amando locamente', de Las Grecas

'La raja de tu falda', de Estopa

'Every breath you take', de The Police

'I used to love her', de Guns N' Roses

'Hey Joe', de Jimi Hendrix

'Carolina', de M Clan

'Atrapados en el ascensor', de Un Pingüino en mi ascensor

'La mataré', de Loquillo

Ni los cantautores más sensibles se escapan a su crítica. "", afirma. Hagamos la prueba. Viñuela, experta en música pop y feminismo, analiza en esta página la letra de diez piezas elegidas al azar. Son diez, pero pueden ser infinitas. Evidentemente, no quiere decir que quien las escribió, quien las canta o quienes las corean sean machistas. Son simplemente canciones que hurgando en sus letras, dice Viñuela, incluyen esos mensajes. Son cosas del amor mayormente. Pocas piezas se libran de un "Conmigo o con nadie", de "Te quiero para mí" o de "Eres mía". Tampoco no hay género que se libre si se le busca esa interpretación: sean rumbas, boleros, rock, reggaeton, rock blues, cantautores o pop.Viñuela: "Ésta es muy interesante porque está muy bien hecha y el mensaje está 'escondido': aparentemente es una canción de amor hacia una mujer indeterminada ('ella'), pero, en realidad, lo que se hace es contraponer a un ideal inalcanzable de mujer con las mujeres reales que no importan, son intercambiables y sólo sirven en el corto espacio de tiempo en el que pueden encarnar a esa mujer ideal. El protagonista sabe desde el principio que ese momento será fugaz. La única opción que deja a las mujeres es aspirar a ser ese ideal durante el mayor tiempo posible"."Aquí tenemos un canto a las malas mujeres (las que andan por las tabernas bebiendo ginebra, las divorciadas...). Pero la razón de que el protagonista haya tenido que irse con ellas es que está penando por esa a la que "por más que beba" no puede olvidar. Es un clásico culpar a las mujeres de la desgracia de los hombres. Dice: 'Conocí a la reina de una taberna empapada en ginebra en Memphis. Son las mujeres de los antros".Viñuela: "Ésta es muy interesante porque, aunque el compositor sea un hombre (Felipe Campuzano), el mensaje nos llega a través de la voz de dos mujeres. Es importante, para empezar, que sean dos (el rol más habitual de las mujeres en la música es el de cantante solista). Son mujeres expresando deseo sexual ('lo que quiero es que me beses'), algo también poco común, porque estamos acostumbradas a escuchar la expresión masculina del deseo. Y no hay violencia: aunque te estoy amando locamente, prefiero no sufrir y no te voy a castigar por amarte"."Éste es un ejemplo de la parte por el todo: lo que obsesiona al cantante es la raja de tu falda y nada más ('ya no recuerdo tus ojos, ni siquiera tu mirada'). Y, de nuevo, la mujer es la causa de los problemas, del piñazo con el Seat Panda y de que haya roto tres cuerdas de la guitarra. Este tipo de mensajes también dejan a los hombres en un lugar muy negativo, como seres incapaces de controlarse y vulnerables ante cualquier estímulo erótico que se les ponga delante"."Esta letra da mucho miedo: nos habla de una persona obsesionada con otra que considera que le pertenece ('No puedes ver que me perteneces') y que basa toda su identidad y toda su razón de ser en esa persona. Partiendo de esto, se dedica a amenazarla con una vigilancia extrema, constante. La propia narrativa musical repetitiva refuerza esta idea, igual que el aviso que se repite una y otra vez: 'Te estaré vigilando' "."Aquí tenemos un argumento muy fuerte que mucha gente da por bueno: 'la quería mucho, pero tuve que matarla porque no dejaba de pincharme'. ¿No hubiera sido mucho más sencillo acabar con la relación? Le da vueltas a esa idea de que el asesinato es algo inevitable"."Es un ejemplo muy bueno de cómo el hombre asesina a 'su' mujer, es una historia que se canta desde hace mucho tiempo, porque es una versión de una canción tradicional que empieza a registrarse en los años 60 pero que seguramente viene de más atrás. Combina esa lógica de que el hombre tiene que asesinar a la mujer porque ella tenía relaciones con otros hombres (es decir, él tiene que limpiar su 'honor' y la maldad de la mujer justifica su asesinato) con el saber que está mal matarla y por eso tiene que huir a México, para que no le pillen. Es una muestra de cómo las 'leyes del amor y el honor' van por libre"."En clave de humor, pero más de lo mismo y con un trasfondo de pederastia, tirando del estereotipo de la Lolita. Las mujeres llevamos el mal en el cuerpo (el mal para los hombres, claro, y en el sentido sexual). Una vez más, el protagonista no puede escapar a esa atracción ni a la chica, por más que intente esconderse, porque ella le busca (así él se descarga de culpas). La única solución posible a esta situación, y así lo deja bien claro, es la violencia ('al final te tendré que comer', como a Caperucita). A no ser que ella 'lo trate bien' "."Aquí es importantísimo el papel de la música, no sólo la letra. La letra cuenta la planificación y ejecución de una violación, no hay nada que discutir porque así lo dice explícitamente ('Yo puse toda mi ilusión en esta violación'). Lo que hace la música es minimizar la brutalidad de lo que se cuenta utilizando una factura pop, bailable, con coros acompañando a la voz principal, de forma que le quita hierro al asunto. Es interesante que la canción sea de 1988, poco antes de aquel sketch 'cómico' de 'Martes y Trece' de "mi marido me pega", que se emitió en 1991. Quiero creer que sería impensable hacer cosas como ésas ahora mismo"."Esta canción la uso mucho en mis cursos porque explica muy bien el trasfondo de los comportamientos violentos relacionados con el amor romántico. El hombre se ve a sí mismo en una situación de vulnerabilidad ('enloquecía sólo a su contacto', 'me emborrachaba entre sus brazos', 'hubiera sido su feliz esclavo'), mientras que la mujer es quien está en una posición más poderosa ('sé que ella nunca enloqueció, jamás perdió el control'). Las posturas tradicionales, en las que es la mujer la emocional y el hombre el racional, se intercambian en esta historia. La forma de hacer que las cosas vuelvan a ser 'como tienen que ser' es matar a quien ha roto ese equilibrio, a la mujer que no se ha comportado como se supone que tienen que comportarse las mujeres".