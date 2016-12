Busca trabajo como azafata y recibe una oferta para prostituirse por horas

Buscaba un trabajo como azafata que poder compaginar con sus estudios universitarios y ganar así unos ingresos extra, y obtuvo una oferta para prostituirse por horas en un piso de Valencia. Una joven de 20 años recibió un mail para tener «encuentros con sexo» con «caballeros casados», tras interesarse por una oferta de trabajo como azafata que vio publicada en una conocida aplicación móvil.

Ana –nombre ficticio para preservar el anonimato de la denunciante– pidió detalles de una oferta que vio una en una app de búsqueda de empleo. En concreto, solicitaban «chicas de 18 a 30 años» para trabajar como «azafata de acompañamientos y eventos VIP». Los requisitos: «simpatía, educada, buen físico, idiomas» y la remuneración, unos 500 euros semanales, que llaman la atención pero que Ana pensó que se correspondían por trabajar en eventos de gente con alto poder adquisitivo.

Tras haber marcado que estaba interesada en la oferta y después de una breve conversación a través del chat de la app, Ana recibió un correo electrónico: «Busco una chica para estar en un piso de VLC capital atendiendo llamadas telefónicas y a caballeros solventes que vendrían para estar contigo íntimamente con encuentros de sexo». El mail, además, detalla que se trata de «caballeros casados que quieren estar con azafatas» y que «piden y buscan privacidad y total discreción». Asimismo, el texto aclaraba que «no es piso de chicas, estaríamos solo tú y yo [el correo lo firma una mujer] y tendrías bienestar y comodidad».

Ana lamenta que la conocida aplicación «no tenga un filtro» y que «solo con un correo» se reciban proposiciones de este tipo que pueden atrapar a «gente desdesperada». La oferta era para trabajar de lunes a sábado de 10.30 a 20 horas y ofrecían «como mínimo, mínimo... 500 euros a la semana. Lo normal serán entre 700 y 900», le prometieron. Además, cada día recibiría una parte del sueldo en mano. La joven decidió contestar a este correo electrónico y obtuvo la dirección de un piso ubicado en una conocida avenida de Valencia.



Otros casos

Aunque sí conoce casos de personas que han recibido este tipo de ofertas en otra web de anuncios, asegura que «para nada» ella se había encontrado con una situación similar antes. «Por lo menos no fue peor, porque me lo dejaron claro desde el principio y no nos encontramos en persona», afirma. No obstante, piensa que este contenido «no debería estar en una app y ser tan fácil» de encontrar. Tras lo ocurrido, acudió a la Policía Local para intentar denunciar, aunque en la oferta no se comete ningún delito, ya que no se induce a la prostitución a una menor de edad y no hay coacción.

No obstante, Ana alerta de lo que considera un peligro porque «sé que mucho jóvenes de mi edad buscan bastante en esta app nueva y suele dar resultado». Además, asegura que el día que obtenga una entrevista de trabajo través de esta método, acudirá acompañada.

También comunicó los hechos a la plataforma, desde donde le indicaron que habían eliminado la propuesta, pero no podían hacer más. «Se publican miles de anuncios al día, y no moderamos estos previamente a que se publiquen», le explicaron, y se definieron como un «mero tablón de anuncios» y recordaron que los responsables siempre «son los anunciantes».