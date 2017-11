¿Cuándo es más barato comprar billetes de avión?

Es momento de viajar. Las vacaciones de verano ya quedan lejos y hace falta recargar pilas. Buscar los vuelos con suficiente antelación es clave para ahorrarse un buen dinero, así que hay que darse prisa y coger ya el calendario. Antes de las vacaciones de Navidad todavía quedan dos puentes. El primero, y para los afortunados que puedan disfrutarlo, será con motivo del día de la Constitución, el 6 de diciembre, que cae miércoles. El siguiente será esta misma semana de diciembre, ya que también es festivo el 8, día de la Inmaculada, que cae viernes.

El tiempo apremia, según el buscador de vuelos Skyscanner el mejor momento para reservar es 7 semanas antes de la fecha en la que queremos viajar. Este truco puede servir para dichos puentes, y sobre todo para las vacaciones de Navidad si tenemos flexibilidad a la hora de elegir las fechas.

La regla general es buscar los momentos en los que las páginas de las compañías reciben menos visitas, es decir, días entre semana y preferiblemente durante la jornada laboral. No está bien visto buscar vuelos en horario de oficina, por lo que la mayoría lo hace durante el fin de semana. En viernes, sábado y domingo los precios se disparan y al llegar el lunes las compañías anuncian nuevas ofertas. Si estos anuncios no funcionan, el martes las empresas bajan los precios. Aquí está el chollo, el martes es, por tanto, el mejor día para comprar billetes de avión a buen precio. Pero en muchos buscadores no hace falta esperar hasta el martes, ya que el mismo lunes por la noche muchas empresas bajan todavía más el importe, hasta un 25%. Esta concusión se desprende de un estudio del diario The Wall Street Journal que hizo un seguimiento entre diez aerolíneas.

El economista japonés Makoto Watanabe da una vuelta más de tuerca y apunta que los vuelos cuestan más baratos si se compran por la tarde, a partir de las 15.00 horas. El experto basa esta teoría en que las aerolíneas presumen que los que viajan por negocios están reservando sus vuelos desde el trabajo usando la cuenta de la empresa, mientras que los pasajeros de turismo preferiblemente compran desde sus casas por la tarde.

Si a nuestra estrategia añadimos otras opciones el precio mejora todavía más:

- Si puedes elegir, evita los aeropuertos pequeños. Los grandes ofrecen más variedad de destinos, de compañías y por tanto de precios.

- Billetes de ida y vuelta. En general este tipo de venta conlleva mejoras en el precio, pero no siempre es así, por ello conviene hacer dos búsquedas, una de ida y vuelta y otra por separado.

- Comparar. Te llevará algunos minutos, pero conviene hacerlo si queremos ahorrar.

- Evitar intermediarios. Las páginas de buscadores te proponen precios en un primer momento muy atractivos, pero cuando estás terminando la compra, después de meter todos los datos y pasar varias paginas, zas! de repente el precio sube en concepto de tasas o gastos de gestión.

- Si puedes modifica las fechas de tu viaje para adaptar el precio.