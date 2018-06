Relación fría entre ambos clubes por los problemas de las entradas

? A pesar de que la relación entre el Elche y el Sporting de Gijón continúa siendo cordial, se ha enfriado un poco en los últimos días por los problemas que han surgido con las entradas para la afición franjiverde. El club asturiano defiende que en las instalaciones de Mareo no caben más de 1.200 espectadores y que los primeros son sus seguidores. Por su parte, la entidad franjiverde ha intentado, por todos los medios, hasta ayer viernes, conseguir al menos un centenar de localidades para repartir o sortear entre sus aficionados. Sin embargo, el Sporting se ha negado por completo y sólo va a conceder las 35 invitaciones de cortesía que recibió para el partido en el Martínez Valero. Sólo estaría dispuesto a otorgar alguna más para algún compromiso muy grande con algún familiar de algún futbolista. Desde el Elche consideran que esta situación tiene una única explicación y es que no quieren que vaya afición franjiverde. Pacheta señaló ayer que «me duele que mis aficionados no estén con su equipo, porque si hubiera entradas seguro que vendrían muchos. Eso es explotar a una masa social. Es más duro de lo que parece porque el fútbol es un espectáculo y vive de la ilusión».