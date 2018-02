Así fue la reconciliación entre José María García y De la Morena en ´Salvados´

José María García y José Ramón de la Morena se reencontraron este domingo en 'Salvados' para hablar de su enemistad en las ondas durante los años 90. Ambos recordaron aquellos años de encarnizados enfrentamientos a través de sus respectivos programas y concluyeron que no mereció la pena por los "daños colaterales".

El mítico locutor retirado admitió que fue una guerra "cruenta e insoportable". "Nos decíamos barbaridades y estábamos equivocados", aseguró. Quiso aclarar, no obstante, que no era una batalla con el periodista que entonces estaba en la Cadena Ser, sino "empresarial".



García: "Nos decíamos barbaridades y estábamos equivocados". Vídeo: La Sexta

De la Morena comentó que nunca se metió con 'Supergarcía' de entrada, "siempre fue una contestación". "Lo veía como las entradas duras de un partido. Forma parte de esto", precisó.



De la Morena: "Nunca me metí con él de entrada". Vídeo: La Sexta

Ya cara a cara, el responsable de 'El Transistor' reconoció que fueron "épocas malas y duras". "Era un periodismo salvaje. No sé si valió la pena, yo he sufrido, y ha habido daños colaterales".

De la Morena tuvo además palabras de elogio hacia García: "Ha sido posiblemente el mejor reportero que ha tenido la historia de este país. Abrió el camino para que el periodista deportivo ganara dinero".



Las palabras de De la Morena a García. Vídeo: La Sexta

José María García destacó después que con este encuentro querían mandar "un mensaje hoy en esta sociedad: el tiempo lo marca la reconciliación, la generosidad y el dar más que recibir".



El mensaje de conciliación entre José María García y De la Morena. Vídeo: La Sexta.

Carga contra La Sexta

Por otro lado, durante la entrevista de Jordi Évole, García lanzó un duro ataque contra La Sexta. "No es plural", afirmó sin pelos en la lengua el ex locutor. "La Sexta se ha ganado lo que tiene a pulso, pero me gustaría menos show y más pluralidad", comentó.

El periodista también tuvo palabras para aquellos medios que están "a la derecha de la derecha", como Trece, "que, además de ser una ruina económica, es una televisión llena de programas casposos".

A su juicio, los medios "están en quiebra técnica e intentan arrimarse a los cientos de miles de euros del poder".