¿Qué protagonista de ´Embrujadas´ está indignada con el reboot de la serie?

La famosa serie de Embrujadas terminó su andadura televisiva en 2006, aunque tras un año luchando por traerla de vuelta, la cadena The CW anunció esta semana que volverá. Sin embargo la nueva propuesta, completamente radical, no parece haber gustado a una de las protagonistas.



Holly Marie Combs, quien dio vida a Piper Halliwell en las ocho temporadas de la serie, se mostró en contra del reboot el viernes en Twitter. "Hasta que nos pidáis rescribirla como Brad Kern hizo semanalmente ni siquiera penséis en capitalizar nuestro duro trabajo", dijo. "Embrujadas nos pertenece a nosotras cuatro, a nuestra gran cantidad de guionistas, equipos y principalmente fans. Para vuestra información, no les engañaréis al tener un título, Así que adiós", continuó.





Here´s the thing. Until you ask us to rewrite it like Brad Kern did weekly don´t even think of capitalizing on our hard work. Charmed belongs to the 4 of us, our vast amount of writers, crews and predominantly the fans. FYI you will not fool them by owning a title/stamp. So bye.