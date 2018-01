Legal, habitual y permitido

La empresa que gestiona el vertedero Piedra Negra de Xixona, Ferrovial, defiende que todas las prácticas que lleva a cabo para deshacerse de los residuos son «legales» y asegura además que están «consentidas» por la Generalitat. Es más, alega que lleva desde el año 2006 intentando negociar con el gobierno autonómico un plan de gestión para implementar mejoras en el tratamiento de los desechos con el objetivo de reciclar más y mejor, y dice que no ha sido hasta ahora cuando la administración le ha escuchado.

Abocar podas, residuos industriales, domésticos, colchones y muebles o escombros en el mismo punto y que una pala los vaya aplastando sobre una enorme montaña de basura es una práctica «habitual y permitida», según la empresa. Lo único que reconocen es que la planta no está preparada para hacer tratamiento de los enseres. Mantienen que hasta que no se ponga en marcha una máquina de esas características, en julio, el procedimiento que se realiza no es el adecuado.



La responsabilidad de la empresa

Desde Ferrovial cifran en un 44% el porcentaje de la basura total que se tiene que enterrar, aunque se niegan a asumir que esa cifra sea sólo su responsabilidad. A raíz de que este diario se pusiera en contacto con Ferrovial por este asunto, la empresa redactó un comunicado en el que explica las gestiones con la administración realizadas desde que llegó a Xixona.

«Desde 2006 se ha intentado poner en marcha el proyecto de gestión del Plan Zonal que regule el funcionamiento (de la planta) y permita acometer las inversiones necesarias de actualización de la maquinaria y equipos. Hemos ido proponiendo a la administración diversas soluciones para que se acometa el desarrollo del Plan Zonal, primero como empresa mixta que lo fue, de la mano de la Generalitat a través de Vaersa y con posterioridad, desde 2015, como empresa privada. Las inversiones propuestas no se pudieron acometer con anterioridad debido a estar pendientes de las pertinentes autorizaciones administrativas», trasladaron desde Ferrovial.

Esa es una afirmación que sorprende si se tiene en cuenta que, hasta 2015, el vertedero estaba gestionado por Ferrovial y por la Generalitat Valenciana, que a través de Vaersa tenía el 51% de las acciones de la sociedad. Es decir, que era la administración la que tenía que dar permiso para acometer mejoras en una instalación que, en realidad, gestionaba el propio Consell a través de Vaersa. Y esto sucedió hasta tres veces en los años 2006, 2010 y 2011, en los que Ferrovial asegura que le tumbaron su propuesta .