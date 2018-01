Isabel López: «No ha cumplido ni la parte privada ni la pública»

? A la presidenta del Consorcio del Plan Zonal de Residuos 7-A2 y alcaldesa de Xixona, Isabel López, no le sorprendió demasiado que este diario le informara de lo que aprecia en el vídeo grabado en el vertedero ubicado en su municipio. «La planta es antigua, no se ha invertido nada en estos años y no ha cumplido ni la parte privada ni la pública». Según la regidora, «al no haber existido relación contractual entre ayuntamientos, Consorcio y empresa, ha habido una situación de alegalidad y el Consorcio no tenía medios para imponer sanciones ni controlar». López añadió que en el contrato firmado ahora «se establece la obligación de la empresa de emitir informes». «Lo más importante es poner las cosas en perspectiva, saber dónde vamos y aplicar soluciones», concluyó.