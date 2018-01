La Generalitat: «Que lleguen materiales en esas condiciones no es extraño»

«Que lleguen materiales en esas condiciones no es extraño. El Plan Zonal está en pésimas condiciones, la planta necesita una puesta al día y cuando llegamos (al gobierno) no había ni proyecto de gestión y además el vertedero había pasado a manos privadas». Esa fue la primera reacción del secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Generalitat Valenciana, Julià Álvaro, tras ser informado por este diario de lo que se aprecia en el vídeo que evidencia cómo se tratan las basuras en el vertedero de Piedra Negra de Xixona.

Para Álvaro, «se está haciendo una gestión poco ejemplar de los residuos en la Comunidad Valenciana. Necesitamos más instalaciones, más inversión y potenciar la separación en origen. Estamos trabajando con lo que tenemos, pero todos los residuos, a priori, no pueden ser tratados porque faltan plantas de tratamiento». El director general reconoce así que la Generalitat no puede gestionar los desechos como se debería y responsabiliza de todo ello a la gestión de los sucesivos gobiernos autonómicos del PP. El mismo aseguró que están trabajando para mejorar la situación pero no es algo que se pueda hacer tan rápido como quisieran. Según señaló, a los vertederos de la Comunidad debería de ir como mucho el 44% del total de los residuos pero hay basureros en los que ese porcentaje se dispara hasta el 80%.



Reciclar el 50%

El director general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, Joan Piquer, dijo que hasta el año 2020 no habrá obligación de reciclar al menos el 50% de los desechos en origen y, por lo tanto, es legal que determinados residuos se acaben enterrando. Señaló que para llegar a ese objetivo harán falta inversiones millonarias a lo ancho y largo de la Comunidad Valenciana potenciando las plantas y también instalando ecoparques y fomentando campañas que lleven a que los valencianos reciclen mucho más.

En el caso de Xixona, dijo que la planta se construyó antes de ponerse en marcha el Plan Zonal del Consorcio que agrupa a los municipios de l'Alacantí, l'Alcoià, El Comtat y la Foia de Castalla. Fue en 2003 y desde entonces «no hemos tenido ningún tipo de inversión». «Lo importante no es invertir en el vertedero, sino en la planta de tratamiento». Piquer dijo que ahora que se ha aprobado un proyecto de gestión transitorio «sí se puede obligar a invertir para hacer mejoras en el sistema de triaje de la basura». Añadió que en el nuevo Plan Integral de Residuos de la Comunidad que está tramitando el Consell se obligará a que los residuos industriales sean tratados y eliminados en sus áreas más próximas, lo que evitaría que todos los desechos de ese tipo que no se puedan reutilizar acaben en tres vertederos de la provincia de Alicante.