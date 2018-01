El momento más embarazoso de Jamie Dornan en ´50 sombras de Grey´

Interpretar al enigmático señor Grey es una gran responsabilidad, debido a los millones de fans de la saga de libros escritos por E.L. James y a las numerosas secuencias comprometidas que debe hacer frente el personaje. Pero Jamie Dornan ha confesado que no fue precisamente una de esas escenas 'íntimas' la que le pareció "realmente vergonzosa".

El actor británico ha acudido al programa 'The Graham Norton Show' y, para sorpresa de los presentes, entre los que se encontraban Helen Mirren y Liam Neeson, ha confesado que uno de los momentos en los que lo pasó peor no tuvo lugar en la habitación roja del multimillonario, sino en la playa. "En una escena tengo que salir del mar de una manera sexy como si fuera James Bond. Fue horrible", afirma Dornan.

"A pesar de que el equipo puso vallas para intentar disuadir a los curiosos, había decenas de fans viéndonos en bañador a Dakota y a mí. La playa no tenía arena, sino piedrecitas, así que no podía caminar bien por la orilla", relata Dornan. "El equipo trató de poner una plataforma, pero tampoco funcionó, así que al final me puse unas sandalias de goma", afirma entre risas el actor.

La escena en cuestión, que aparece en el tráiler de ´Cincuenta sombras liberadas´, se grabó en las playas de Niza. El rodaje de la cinta se paralizó varios días debido al atentado terrorista que tuvo lugar en la ciudad francesa en julio de 2016. La tercera y última película de la saga ´50 sombras´ llegará a los cines el próximo 9 de febrero y muestra la aparentemente feliz vida de casados de Christian Grey y Anastasia Steele.