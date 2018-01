´The Handmaid´s Tale´: Así será su segunda temporada

´The Handmaid's Tale´, ganadora del Globo de Oro a Mejor serie dramática, fue una de las nuevas producciones más aplaudidas de 2017. La ficción distópica protagonizada por Elisabeth Moss, regresa a Hulu el próximo 25 de abril, por lo que la cadena ha lanzado el tráiler de los nuevos capítulos, días después de que se publicaran las primeras imágenes de la segunda temporada.

Tal como adelanta el tráiler, son tiempos difíciles para las criadas de Gilead, que acuden a un misterioso entierro. Por su parte, Offred, que se encuentra embarazada del retoño de los Waterford, aparece amordazada. El vídeo tiene como banda sonora una versión del tema 'For What It's Worth' de Buffalo Springfield.

Una de las novedades de esta temporada será la aparición de Marisa Tomei, que dará vida a la esposa de un comandante en el segundo episodio, en el que se mostrarán las legendarias colonias, territorios contaminados con radiactividad en América del Norte a los que son enviados los individuos que han violado las normas del sistema.

La incorporación de la oscarizada actriz la anunció el productor ejecutivo de la serie, Bruce Miller, en la Asociación de Críticos de Televisión, donde explicó que los nuevos episodios aparecerán diversos flashbacks que mostrarán el surgimiento de Gilead. Esta segunda temporada estará formada por 13 episodios, que se estrenarán semanalmente en el servicio de streaming.

Basada en la novela homónima de Margaret Atwood publicada en 1985, ´The Handmaid's Tale´ (El cuento de la criada) está ambientada en un futuro distópico en el que, debido a los desastres medioambientales y a la baja tasa de natalidad, se instaura el sistema de Gilead. Esta sociedad totalitaria recluta a las mujeres fértiles para que den hijos a las familias de los altos gobernantes.