Cruce de insultos entre dos septuagenarios en ´First Dates´

´First Dates´ no deja todos los días citas como una de las que se pudo ver este lunes. Manuel y Manuela llegaron al programa con la intención de encontrar el amor. La realidad distó mucho de esta intención, ya que los puñales volaron en ambas direcciones.



La química en el comedor brilló por su ausencia, algo que se trasladó después durante las valoraciones de los dos comensales. Mientras Manuela se mostró de lo más ofendida porque su compañero no le pagara la cena, el hombre confesó estar decepcionado con su cita.



Si Manuela calificó a Manuel de "roñoso" y de ser "un poco pesadito", Manuel consideró que su pareja era "muy mayor" para él.







Obviamente, Manuel y Manuela no se verán en una segunda cita en ´First Dates´.