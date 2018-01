Nino: "He sufrido estos días, pero he pasado página"

Rabia, felicidad, liberación, sentimientos encontrados...Nino intentó mantenerse sereno a pesar de que sus goles y la victoria del Elche han significado mucho después de una semana que calificó como «complicada e intensa». «He tenido sentimientos importantes. Mi familia y yo nos hemos sentido dolidos, pero ya he pasado página y como siempre he hecho en mis 20 años de profesional intento hablar en el campo y dar el máximo por el Elche que es mi club y mi casa».



El delantero aseguró que «no hay ninguna herida abierta con Josico. Tenemos que centrarnos en dar todos los mejor para el equipo porque es la mejor manera de disipar dudas y de dar alegrías a la afición. No quiero darle más vueltas a lo que ha sucedido. El Elche es mi casa y todo lo que pueda ayudar lo voy a hacer», insistió.



Sobre su posible nuevo rol de suplente comentó que «en toda mi carrera de profesional he trabajado con humilidad y en mis contratos nunca ha puesto que debo jugar sí o sí. Siempre he intentado sumar en todos los equipos en los que he estado».



El almeriense se siente respaldado por la afición. «Nunca he dudado de su apoyo. Siempre me he sentido muy respetado. Cuando me fui hace diez años ya dije que lo mejor del Elche era la afición. Los que sentimos este escudo y este club y debemos remar juntos para lograr rel ascenso».