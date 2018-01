Parejas de cine que parecían llevarse bien, pero se odiaban

¿Será cierto que Jamie Dornan y Dakota Johnson de '50 sombras de Grey' no se llevan bien? Han sido varios los medios que se han hecho eco de la supuesta falta de sintonía entre ambos actores.

De ser cierto, el caso de los protagonistas de '50 sombras de Grey' no será ni el primero ni el último de parejas de cine que en la vida real no se pueden ni ver. Porque en las películas no todo es lo que parece y la química de la pantalla es muchas veces solo parte de la interpretación. Después del famoso "corten", cada uno por su lado y si te he visto ni me acuerdo.

Repasemos qué 10 parejas de cine parecían llevarse bien, pero que en la vida real se odian, o se odiaban. Algunas os sorprenderán.



Meryl Streep y Dustin Hoffman

A estos oscarizados actores pudimos verles juntos en la película 'Kramer contra Kramer' de 1980. En esa época, Meryl Streep era una joven actriz a la que la vida le había arrebatado a su primer amor (el actor John Cazale, fallecido a causa de un cáncer). Dustin Hoffman, en cambio, debía de ser el típico graciosillo que soltaba todo por la boca. Con este panorama, el rodaje fue de perros, pero la película todo un éxito (se alzó con cinco Oscars). Recientemente, Meryl Streep confesó que durante el rodaje de la cinta Hoffman, acusado por varias mujeres de acoso sexual, la abofeteó.



Meryl Streep y Dustin Hoffman en 'Kramer contra Kramer'. Vídeo: YouTube



Robert Pattinson y Reese Witherspoon

La romántica pareja que formaban Pattinson y Witherspoon en la película 'Agua para elefantes' no era más que ficción. Fuera de la gran pantalla no se podían aguantar. Así lo evidenciaron ambos durante el rodaje. La actriz calificó a Pattinson de "infierno verde, moqueante e infeccioso" porque su compañero en la pantalla tenía gripe. Él, con razón, se ofendió pues un resfriado lo tiene cualquiera, y lejos de callarse, afirmó que "algunas chicas del Sur llevan faja elástica, pero se guardan mucho de decirlo", refiriéndose a Witherspoon.



Trailer de 'Agua para elefantes'. Vídeo: YouTube

Pierce Brosnan y Teri Hatcher

La pareja protagonista de '007: El mañana nunca muere' no se llevaba del todo bien. Pierce Brosnan aparentemente no estaba muy a gusto trabajando con Teri Hatcher debido a la impuntualidad de ésta. "Siempre me hacía esperar durante horas. Tengo que admitir que me permití el lujo de soltar unas palabras que no eran muy agradables", confesó el actor. Al final, resultó que Teri Hatcher estaba embarazada y tenía náuseas matutinas, por eso llegaba tarde al plató.



Pierce Brosnan y Teri Hatcher en 'El mañana nunca muere'. Vídeo: YouTube



Julia Roberts y Nick Nolte

La enemistad y la falta total de química en la pantalla entre Julia Roberts y Nick Nolte en 'Me gustan los líos' es legendaria. La pareja rodó muchas escenas por separado y Roberts llegó a describir a su compañero como una persona "completamente repugnante", mientras que la respuesta del actor fue la siguiente: "Ella no es una persona agradable, todo el mundo lo sabe". Por otodo esto no es de extrañar que la película fuese un fracaso.



Tráiler de 'Me gustan los líos'. Vídeo: YouTube



Jennifer Grey y Patrick Swayze

Los tórridos bailes que protagonizaban Jennifer Grey y Patrick Swayze en 'Dirty Dancing' eran pura ficción, pues su relación no era buena. Sus recelos se dispararon durante el rodaje de esta película, porque estos ya habían surgido durante el rodaje de 'Amanecer rojo'. De esta forma, lejos del amor que aparentemente se profesaban, en la vida real esta pareja cinematográfica mantenía una relación como mínimo tormentosa. Sin embargo, con los años terminaron entablando una amistad.



Jennifer Grey y Patrick Swayze en los ensayos de 'Dirty Dancing'. Vídeo: YouTube

Lucy Liu y Bill Murray

La enemistad de esta pareja llegó incluso a las manos. La dantesca escena ocurrió durante el rodaje de 'Los Ángeles de Charlie', cuando el actor se dirigió a Drew Barrymore y a Cameron Diaz para destacar sus dotes para la interpretación. En cambio, a Liu la desdeñó y criticó su falta de cualidades interpretativas, algo que no sentó nada bien a la O-Ren Ishii de 'Kill Bill'. Ni corta ni perezosa, ésta se abalanzó sobre el actor y le golpeó repetidamente hasta que el equipo técnico consiguió separarlos.



Bill Murray, Lucy Liu, Drew Barrymore y Cameron Diaz en una escena de 'Los Ángeles de Charlie'. Vídeo: YouTube



Ryan Gosling y Rachel McAdams

El amor que se profesaban Allie y Noah en 'El Diario de Noah' no dio el saltó fuera del plató, al menos en un principio. Según el director de la película, Nick Cassavetes, los protagonistas no tenían 'feeling'. "Una vez, mientras rodaba una escena con Rachel, Ryan me pidió que contratará a otra actriz porque con ella no podía actuar", comentó Cassavetes. No obstante, después de terminar de rodar la película, McAdams y Gosling terminaron saliendo juntos durante tres años. Es cierto eso que dicen que del odio al amor hay solo un paso.



Ryan Gosling y Rachel McAdams en 'El Diario de Noah'. Vídeo: YouTube



Tony Curtis y Marilyn Monroe

"Fue como besar a Hitler". Esto es lo que respondió Tony Curtis cuando le preguntaron cómo era besar a Marilyn Monroe, y eso que durante el rodaje de 'Con faldas y a lo loco' tenían una relación amorosa. No obstante, el amor se acabó antes de que finalizase la grabación y los sentimientos de Curtis hacia una de las mujeres más deseadas de aquella época, se esfumaron.



Tony Curtis y Marilyn Monroe en una escena de 'Con faldas y a lo loco'. Foto: YouTube



Anthony Hopkins y Shirley MacLaine

El dúo protagonista de 'Sólo para adultos' no se podía ni ver, aunque las razones de esta aversión nunca se hicieron conocidas. Al ser entrevistado acerca de su compañera en el filme, Hopkins no tardó en responder, yendo directo al grano: "Era la actriz más desagradable con la que jamás había trabajado". No hubo ningún comentario al respecto por parte de Shirley MacLaine.



Tráiler de 'Sólo para adultos'. Vídeo: YouTube



Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall

También puede haber falta de química entre personas del mismo sexo. Pese a su buen rollo en la pequeña y en la gran pantalla, la relación en la vida real de las actrices de 'Sexo en Nueva York' está lejos de ser idílica. Los celos y las envidias son las causas de sus divergencias, ya que mientras a la primera siempre parece que le ha fastidiado la estima que los seguidores de la película y la serie sienten por el personaje de Cattrall, a esta última no le hace ni pizca de gracia que Parker se haya embolsado mucho más dinero por hacer el mismo trabajo.



Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall en 'Sexo en Nueva York'. Vídeo: YouTube