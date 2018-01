Cachondeo en las redes sociales por la edad de esta concursante de ´First Dates´

'First Dates' no deja de sorprender a sus espectadores. Si no es por los comentarios de sus participantes, es por su indumentaria. Ahora el debate ha saltado por la supuesta edad de una de sus concursantes.



Rocío acudió a ´First Dates´ en busca del amor, pero se convirtió en protagonista por otro tema. La granadina fue presentada con un rótulo en el que se aseguraba que la mujer tenía 36 años. Una edad que no cuadró mucho a los seguidores del programa, que no tardaron en mostrar sus dudas en las redes sociales. Twitter fue la plataforma elegida para mofarse de este hecho.





Vamos a ver... Si Rocío dice que tiene 36,uno menos que yo......si yo voy a First Dates, me llevo una,multiplico por la tangente al cuadrado dividido por el número áureo....

28, que cojones! Digo que tengo 28!#FirstDates531 pic.twitter.com/BawlJE1r4D — Perla (@schwuarz) 11 de enero de 2018

Rocio para mí si que tienes 36 !!! En cada pierna vamos #FirstDates531 — jose (@307Jose) 11 de enero de 2018