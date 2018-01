´First Dates´: Los afrodisíacos dan lugar a la cita más picante

Las citas de ´First Dates´ no tienen siempre la misma tónica. En el caso de Loli y Rafael fue de lo más picante desde el principio. Al parecer, su cena estuvo regada con ingredientes afrodisíacos. Y a juzgar por las imágenes finales de su encuentro no hay lugar a dudas. Esta auxiliar de enfermería de Almería y el inspector de instalaciones eléctricas de Granada, no podían esconder la tensión sexual que había surgido entre ellos durante la cena. Ambos de 45 años, se dirigieron hasta el reservado y dieron rienda suelta a su pasión. Las cámaras grabaron un beso de película que, de no cortarse, podría haber acabado con una escena de cama en toda regla.



La química entre ambos quedó patente y en las posteriores confesiones los halagos y piropos fueron la tónica predominante. Por eso, podremos ver nuevamente a Loli y a Rafael en una nueva cita en ´First Dates´. ¿Triunfará el amor?





Loli se conoce ídolo de muchas personas, así que Rafael podría ser el hombre afortunado de compartir su vida con una mujer como ella #FirstDates528 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/su8uB7gj4q — First dates (@firstdates_tv) 8 de enero de 2018