La reflexión de Cristina Pedroche más allá de su vestido de Nochevieja

Cristina Pedroche aún se encuentra digiriendo el éxito de audiencia que ha cosechado junto a Alberto Chicote en Antena 3. La presentadora y el cocinero lograban dar el mejor dato de audiencia a la cadena en años, consiguiendo un 23,3% de share y 3.072.000 de seguidores.

Tras este éxito, la vallecana ha querido dedicar un post en su blog donde da las gracias a todos los que formaron parte de esta noche. Desde su marido, el chef David Muñoz -"marido, gracias por todo, por sujetarme, por amarme y aguantarme (jaja)"- hasta el equipo que se encargó de que brillara hasta el final: "Óscar, Carol, os amo, lo sabéis. Me hacéis brillar cada día, y por supuesto esa noche también estuvisteis hasta el final. GRACIAS".

Pero Pedroche ha querido recalcar que lo importante no era su vestido sino las palabras que dedicó frente a la cámara donde pedía un 2018 con tolerancia cero al maltrato y a la violencia contra la mujer: "También de corazón voy a pedirle al 2018 algo que no es típico en las Campanadas. Me gustaría que este año fuera el de la tolerancia cero, el del fin de las violaciones. Quede claro que no es no y que nos queremos vivas. Que se acabe el juicio sobre nuestro cuerpo porque no solo duelen los golpes, valemos muchísimo y no merecemos esto".

A estas palabras sumaba sus gracias en su blog: "En mi Instagram os dejé ayer el momento más importante de la noche, que por supuesto no fue el vestido, si no mis palabras".