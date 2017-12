Un padre amenaza con demandar a Selena Gomez por el suicidio de su hija

Por 13 Razones (13 Reasons Why) ha sido una de las series revelación de 2017. No obstante, desde sus comienzos la ficción adolescente de Netflix ha sembrado polémica, ya que muchos creen que incita al suicidio. Su productora, la actriz y cantante Selena Gomez, podría ser demandada por el padre de una joven que se suicidó tras ver la historia de Hannah Baker.

Hace dos semanas Selena Gomez anunció en sus redes sociales que ya había concluido el rodaje de la segunda temporada de la serie, que llegará a Netflix en 2018. Sin embargo, este anuncio no ha sentado nada bien a John Herndon, el padre de una adolescente que el pasado mes de abril se ahorcó tras ver Por 13 Razones. El progenitor ha afirmado a RadarOnline que todavía se siente "completamente disgustado" ya que Selena Gomez no contestó a su petición para que no continuase la serie.

"Selena me pone enfermo. Es una persona extremadamente perturbada que piensa que esta serie tiene algún tipo de valor social de redención", afirma Herndon, que considera que Por 13 Razones puede ser muy perjudicial para jóvenes que sufren depresión, como su hija fallecida.

"Selena Gomez y Netflix tienen que entender que no todo el mundo entiende bien la serie. Algunas personas que están luchando contra la depresión podrían dar con la serie en un mal momento y provocar su suicidio", explica Herndon, quien considera que Selena Gomez y el servicio de streaming son "hipócritas" por haber despedido a Kevin Spacey y Danny Masterson por las acusaciones de abusos sexuales y no hacer nada con Por 13 Razones.

"Toman esas decisiones para dar la imagen de una compañía socialmente responsable, pero están haciendo un producto sobre gente que está herida y cómo se pueden hacer daño a sí mismos", expresa el padre, quien se encuentra muy molesto por la atención mediática que Gomez ha recibido a raíz de su trasplante de riñón.

John Herndon ha asegurado que si consigue el apoyo de otras personas hará todo lo posible para demandar a Selena Gomez, a Netflix y a todos los responsables de Por 13 Razones por su responsabilidad ne la muerte injusta de su hija. "Lo haría en un abrir y cerrar de ojos", sentencia Herndon.

La ficción adolescente de Netflix narra la historia de Hannah Baker, una joven a la que da vida Katherine Langford que decide quitarse la vida ante los problemas que tiene con sus compañeros de clase y amigos.