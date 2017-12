Las veinte películas peor valoradas del año 2017

El año 2017 se acaba y es hora de hacer un repaso a lo mejor... y también a lo peor del año. Precisamente de esto último se ha encargado Rotten Tomatoes. Y es que la web estadounidense, echando mano únicamente de las puntuaciones de sus millones de visitantes diarios, ha elaborado una clasificación de las películas peor valoradas del presente año.

Ghost in the Shell ocupa el 20º puesto de esta para nada privilegiada lista. La cinta protagonizada por Scarlett Johansson estuvo rodeada de polémica desde el inicio de la producción. El famoso 'whitewashing' no ayudó a un proyecto que tampoco convenció en su adaptación a la gran pantalla y que obtuvo un 46% de aprobación en Rotten Tomatoes.

Al filme basado en el manga le siguen Liga de la Justicia (40%), Saw VIII (34%), Monster Trucks (31%) y lo nuevo de Woody Allen, Wonder Wheel (30%). Esta última apenas acaba de estrenarse en España, el pasado 22 de diciembre, pero sus puntuaciones en la conocida página estadounidense no presagian precisamente una gran taquilla para la cinta protagonizada por Kate Winslet y Justin Timberlake.

En 15º puesto aparece una cinta que, por esperada, ha resultado una completa desilusión. Se trata de lo último de Guy Ritche, Rey Arturo: La leyenda de Excalibur. La cinta protagonizada por Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey y Jude Law solo recibió un 30% de aprobación. Malas Madres 2 (28%), El libro secreto de Henry (21%) Underworld: Guerras de Sangre (20%) y Padres por desigual 2 (18%) completan los puestos que preceden al top 10.

All Eyez on Me (18%), Operación casino (17%), La torre oscura (16%) La Momia (16%) y Transformers: El último caballero (15%) abarcan del décimo al sexto puesto por ese orden. En el caso de la última entrega de la saga Transformers, también será la última cinta dirigida por Michael Bay al frente de la ya mítica franquicia. ¿Será su pobre porcentaje de aprobación una razón para que Bay vuelva y se resarza del mal sabor de boca?

En el top 5 encontramos Emoji: La película y Operación Cacahuete 2. Ambas películas animadas comparten el dudoso honor de acumular un 9% de aprobación en Rotten Tomatoes. Señales, con un 7%, y Boo 2: A Madea Halloween, con un 6%, completan un podio que preside, para su desgracia, Just Getting Started. La cinta protagonizada por Tommy Lee Jones y Morgan Freeman solo tiene obtuvo un 5% de votos favorables.