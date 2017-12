¿Se olvidará ´The Walking Dead´ de los Susurradores?

La muerte de uno de los personajes clave en The Walking Dead ha hecho que los fans de la ficción zombi comiencen a hacerse preguntas. Algunas de ellas señalan directamente a Los Susurradores, uno de los grupos de villanos más apreciados por los seguidores de los cómics que todavía no se ha dejado ver en la serie. ¿Llegarán algún día?

ATENCIÓN: Esta noticia contiene spoilers

La midseason de la serie de Robert Kirkman ha dejado pocas opciones para la llegada de los Susurradores a la ficción, que se acerca cada vez más a su fin. La pregunta es, ¿por qué es casi imposible que AMC traiga a la pequeña pantalla a estos villanos disfrazados de zombies?

Sin Carl no hay susurradores

Los seguidores de los cómics entenderán que sin Carl no hay camino para los Susurradores. Y es que el hijo del sheriff era la conexión entre los supervivientes de Alejandría y los acólitos de Alfa, tras enamorarse de Lydia, hija de la líder. En las viñetas, el joven rescataba a su amor adolescente y comenzaba a gestarse una relación de entendimiento mutuo entre estos extraños personajes y Carl.

Un salto en la trama

Si el personaje de Chandler Riggs desaparece, quiere decir que la ficción planea ignorar los cómics, al menos por ahora. El flashforward de Rick envejecido y las imágenes de Carl en el futuro perderían todo el sentido. Y si esto es falso, puede manifestar la intención de saltar los hechos de los cómics y, quizás, ir en busca la fórmula que vuelva a contentar a los fans de la serie, como lo hicieron con Terminus o los Lobos.

El dichoso helicóptero

¿Quién no ha imaginado teorías disparatadas tras ver el helicóptero que irrumpía en The Walking Dead en el capítulo 8x05? Sin duda este hecho apunta hacia la visita de unos desconocidos. Pero los Susurradores no disponen de un avión sino de piel y vísceras de muertos. Los que sí aparecen militarizados son los soldados de The Commonwealth, un grupo totalmente nuevo que tratará de hacerse con el control de la humanidad... Y desde luego tienen los medios para conseguirlo.

Un futuro sin Rick

Ya lo avisaron Kirkman y el propio Andrew Lincoln: Rick no es imprescindible. Si la serie se permite la licencia de apartarse de los cómics, tendría sentido que el sheriff dejara la ficción. De no ser así, este personaje quedaría atado durante dos años más a la trama de los Susurradores. Pero parece que los soldados de Commonwealth podrían facilitarle la salida al personaje de Lincoln.

Llegados a este punto, es necesario comprender la necesidad que en estos momentos tiene la serie de tomar nuevos caminos. Tras la injusta despedida de Carl, la ficción requiere más que nunca de un aire fresco para volver a sus días de gloria.

Incluir a los Susurradores, otro grupo más de villanos sin nada extraordinario que aportar, quizás no ayudaría a reconectar con los fans más decepcionados. La respuesta al enigma del helicóptero y la situación en la que ha quedado Alejandría se mostrarán a la vuelta de The Walking Dead, el 11 de febrero de 2018.