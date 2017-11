Leonard Cohen: su legado en cinco canciones

Se cumple un año de la muerte del cantautor canadiense Leonard Cohen. El también poeta ha estado siempre considerado como una de las figuras más importantes de la música en el siglo XX, y en 2011 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Asimismo, es miembro del Salón de la Fama del Rock&Roll de Estados Unidos y del Salón de la Fama Musical de Canadá, además de miembro de la Orden de Canadá.

Su trayectoria musical arrancó en 1967 con un álbum titulado 'Songs of Leonard Cohen', al que han seguido otros trece trabajos discográficos, el último de ellos, 'You want it darker', editado este pasado septiembre por su 82 cumpleaños. Sus canciones, marcadas por su voz grave, se centraban en asuntos como el amor, la espiritualidad, la guerra, el sexo o la depresión.



'Suzanne'



Canción que abre su primer disco y que, de alguna manera, por ello sienta las bases sobre las que iría creciendo todo el universo de Cohen durante las siguientes décadas. Tiene su origen en el poema Suzanne Takes You Down incluido en el libro de poemas Parasites of Heaven de 1966 como otras canciones de su debut.

'Bird on the wire'

Canción grabada el 26 de septiembre de 1968 en Nashville (1968) y editada en el segundo disco de Leonard Cohen, aquel Songs from a Room de 1969. El propio artista ha definido el tema como una "sencilla canción country", a la que también se ha referido como "una oración y un himno, algo así como una versión bohemia de My way".



'Hallelujah'



Cientos de veces versionada por otros artistas, Hallelujah se editó por primera vez en el disco Various Positions de 1984. De hecho, fue gracias a esos otros artistas, como John Cale y Jeff Buckley, cuando la canción fue creciendo en popularidad hasta convertirse en un clásico indiscutible.

'First we take Manhattan'

Uno de los temas más famosos de Cohen, perteneciente a su noveno disco, I'm your man (1988), que destaca por la gran presencia de sintetizadores, algo prácticamente inevitable en aquella época, pero también manifiestamente chocante en su andadura. Es uno de sus discos más vendidos e incluye también el tema Take this waltz, versión musicada del poema de Federico García Lorca Pequeño vals vienés.

'You want it darker'



Dos años después de publicar Popular Problems para celebrar su 80 cumpleaños, este 21 de septiembre Cohen presentó You want it darker, corte titular del disco con el mismo título que llegó el 21 de octubre de 2016 en forma de (ahora lo sabemos) despedida. Un ejercicio de estilo perfectamente reconocible a estas alturas de la jugada. Un perfecto adiós para una de las voces fundamentales del siglo XX y de lo que llevamos del XXI.