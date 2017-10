Vicente Mir es ingresado de nuevo y se queda sin viajar tras pasar por el quirófano

Vicente Mir no pudo viajar ayer a Cornellà.

Vicente Mir no viajó ayer con la expedición franjiverde a Cornellà. El entrenador del Elche, que recibió el viernes por la mañana el alta después del cólico nefrítico que le obligó a pasar la noche del jueves en el hospital, tuvo que ser ingresado de nuevo ayer por la mañana porque seguía con molestias. El técnico valenciano tuvo que pasar por el quirófano y aunque su intención era viajar hoy por la mañana para dirigir al equipo, parece poco probable que lo pueda hacer. No obstante, quiere agotar cualquier posibilidad hasta última hora. En caso de no poder hacerlo, será su segundo, Óscar Sánchez, quien ya ha dirigido los entrenamientos de viernes y sábado, el encargado de dar las instrucciones desde el banquillo. Mir también tiene la posibilidad de seguir el encuentro por Internet, ya que la web oficial del Cornellà tiene intención de retransmitirlo en directo. Lo que es seguro es que el técnico franjiverde va a estar en con permanente contacto con su ayudante.