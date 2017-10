Ana Pastor responde a las críticas sobre sus hijos

Esta semana Ana Pastor ha dedicado una emotiva carta a su hijo de 7 años que se ha convertido en viral. La periodista ha aprovechado su visita a ´Likes´, en Movistar+, este lunes para aclarar algunas cuestiones acerca de su hijo.



Cada vez que la presentadora y su marido, Antonio García Ferreras, comparten especial informativo en La Sexta, los espectadores bromean en redes sociales y se preguntan quién estará cuidando de sus hijos.



"Nuestros hijos están perfectamente atendidos"



Las bromas al respecto parecen haber cansado a la periodista que ha querido responder a las críticas de forma contundente: "La gente es muy graciosa en Twitter. Ojalá la conciliación fuese un problema de Pastor y de Ferreras. Nosotros somos una pareja afortunada, pero hay muchísima gente en este país que no tiene posibilidad de elegir. Yo, por ejemplo, el sábado dije que no iba a estar en el especial de Rajoy porque tenía una cuestión familiar importante, pero hay mucha gente que no puede elegir", confesó la presentadora de ´El Objetivo´.