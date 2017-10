Saúl Ñíguez: "Es un día que no olvidaré en mi vida"

El centrocampista del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez dijo tras el empate de su equipo (1-1) contra el Elche en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que aunque fue "un partido muy especial" para él en su localidad, no se puede ir contento con la imagen dada por su equipo

"La verdad es que es un partido muy especial y muy emotivo para mí, pero no me puedo ir contento después del partido, de la imagen del equipo, creo que tenemos que dar más, que ser autocríticos. El equipo no ha sido lo bueno que nosotros queríamos y hay que seguir trabajando para mejorar esto", declaró Saúl.

El centrocampista ilicitano, que ingresó en el campo en el minuto 58 sustituyendo al ghanés Thomas Partey, dijo que tuvieron "muchas ocasiones", entre ellas tres "mano a mano" contra el portero, pero no tuvieron efectividad.

"Lo de siempre, está faltando esa efectividad de cara a gol que da la tranquilidad en los partidos. No llegamos a hacer los goles y al final sufrimos", añadió Saúl.

El internacional español dijo que el partido de LaLiga del próximo sábado contra el Villarreal en el Wanda Metropolitano será "importante" para los rojiblancos.

"Si conseguimos tres puntos contra el Villarreal nos vamos a colocar bien, la dinámica del grupo va a cambiar. Como en el partido del Celta de Vigo es una victoria, aunque digan que el fútbol no ha sido bonito y nos da un estado anímico más positivo", explicó.

Saúl, que fue homenajeado al inicio del encuentro por el Elche, el club donde se formó como jugador y en el que hizo historia su padre José Antonio en los ochenta, dijo que nunca olvidará este día.

"Es un día que nunca olvidaré en mi vida, venir a mi ciudad en con el equipo que me ha dado todo, que es el Atlético, es muy emotivo", finalizó.