El PP critica el "nulo interés" del tripartito en promocionar la Volvo durante el verano

El portavoz municipal del PP, Luis Barcala, ha criticado hoy el "nulo interés" del tripartito en promocionar la Volvo Ocean Race 2017, que saldrá de Alicante el próximo 22 de octubre. "El año pasado propusimos la creación de una comisión para programar actividades durante todo el año para publicitar este evento y conseguir la mayor repercusión en la imagen turística y el máximo impacto económico para nuestra ciudad, del que se benefician los sectores hostelero, hotelero y el comercio en general", ha explicado a través de un comunicado Barcala, quien se ha mostrado "firme defensor" de un evento "que se disputan muchas ciudades en todo el mundo". Alicante contará también con las dos próximas salidas de la Volvo, previstas para 2019 y 2021.

Según el dirigente popular, su grupo municipal "advirtió el año pasado que había que aprovechar la salida de la Volvo en octubre de este año para promocionar el turismo y el deporte de Alicante, pero el tripartito no ha hecho otra cosa que despreciar nuestras propuestas, y al final no ha habido ni proyecto ni actividades". Barcala lamenta que "en plena temporada alta turística" no haya "ninguna actividad promocional de la Volvo Ocean Race en Alicante y el evento es en octubre". En la misma línea, el portavoz popular ha comparado la "nula implicación" del gobierno municipal con este evento con la que se ha producido en la capital portuguesa. "Acaba de finalizar en Lisboa la Etapa Cero e invito a que se vea el trabajo que los portugueses han hecho sólo con este evento de llegada de una etapa, nada que ver con lo que tenemos aquí. ¿Alguien que visite Alicante en esta temporada alta sabe que puede volver en octubre a ver la salida de la Volvo?", se ha preguntado el dirigente del grupo popular alicantino.

Barcala ha afirmado, además, que los turistas que se encuentran unos días en Alicante se están encontrando "con una ciudad cada vez más sucia e incapaz de aprovechar las oportunidades de promoción turística en plena temporada alta" para eventos como la Volvo. A su vez, argumenta que "este verano podría haber servido para impulsar actividades relacionadas con la Volvo, promocionando Alicante a nivel mundial con costes muy reducidos".

Finalmente, el portavoz del PP señala en el citado comunicado que la falta de planificación en el tema de la Volvo "pone de manifiesto la incompetencia" de la concejal de Turismo y Deportes, la socialista Eva Montesinos. "Sólo se podría haber gestionado peor si lo hubiera hecho el alcalde, Gabriel Echávarri, como ya ha quedado demostrado suficientemente con las facturas de Comercio, en una área que dirigía directamente el primer edil. Entre que Compromís y Guanyar están en contra del evento de la Volvo, y los otros no saben gestionar este gobierno municipal es un desastre", ha concluido Barcala.