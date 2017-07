Se filtra una imagen de los posibles compañeros de Kylo Ren en 'Star Wars'

'Star Wars: El despertar de la fuerza' supuso el inicio de una nueva trilogía en la franquicia galáctica que incorporó nuevos protagonistas como Finn, Rey o el villano, Kylo Ren. En relación a este último llamaron poderosamente la atención de los espectadores fueron los caballeros de Ren, la organización del lado oscuro de que actúa dirigida por Snoke, el Líder Supremo de la Primera Orden. Un diseño sobre estos personajes se ha filtrado en la red.



La imagen ha sido filtrada por la web 'Star Wars News Net', que decidieron no compartirla antes para respetar los planes de Disney y Lucasfilm. "Durante la producción de El despertar de la Fuerza un par de fotos del concept art llegaron a nuestras manos", confiesan. "Una de las dos imágenes está incluida en el libro 'The Art of Star Wars: The Force Awakens', pero la otra no ha sido publicada".



La instantánea, que recrea a los siete hombres reclutados por el personaje de Adam Driver para luchar contra la nueva generación jedi entrenada por Luke Skywalker, no es el concept art original. Los responsables de la web que la ha difundido pidieron al artista Venamis que hiciera una copia inspirada en los bocetos originales.





Nuevas aventuras galácticas

Tal como se vio en el vídeo del rodaje de 'Star Wars: Los últimos jedi' presentado durante la D23, en la cinta de Rian Johnson, Rey (Daisy Ridley) luchaba contra tres personas, que probablemente. Habrá que esperar al 15 de diciembre para ver a los peligrosos caballeros en la realidad.'Star Wars: Los últimos jedi', que cuenta con un guión realizado por el propio Johnson y por Lawrence Kasdan, narra la continuación del viaje que Rey inició en el Episodio VII acompañada de Finn, Poe y Luke Skywalker durante la era de la Nueva República. La película está ambientada dos décadas después de la trilogía original de Star Wars.Junto con Driver y Ridley, completan el reparto de la cinta Gwendoline Christie (Capitana Phasma), Mark Hamill (Luke Skywalker), Andy Serkis (Líder Supremo Snoke), Oscar Isaac (Poe), Lupita Nyong'o (Maz Kanata), Laura Dern (Amilyn Holdo), Domhnall Gleeson (General Hux) y Benicio del Toro (DJ). Por su parte, la fallecida Carrie Fisher encarna por última vez a Leia Organa.