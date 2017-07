Los protagonistas de 'Titanic' se reunen 20 años después

El pasado miércoles, la Fundación Leonardo DiCaprio, celebró su gala anual con la finalidad de recaudar fondos para la conservación del medioambiente. A la gala acudieron invitados como Madonna, o Kate Winslet y Billy Zane, quienes 20 años después del estreno se unieron a DiCaprio.



Zane, publicó tanto en Twitter como Instagram, una foto junto sus compañeros de reparto con el siguiente mensaje: "La pandilla reunida de nuevo, ahora protegiendo icebergs". Imagínate..., reuniendo así nuevamente al triángulo amoroso de la película.





Gangs back together. Now we're saving icebergs. Go figure..

@katewinsletofficial @leonardodicaprio @leonardodicapriofdn pic.twitter.com/jWmzzhDeXK