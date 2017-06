Once días para la pretemporada más incierta

Es difícil, por no decir imposible, encontrar un verano como el que está teniendo el Hércules. Embargado y con la planificación deportiva parada. Portillo está alcanzando acuerdos verbales tanto con las renovaciones como con los jugadores que interesan sin poder por el momento rubricarlo en firma. El peligro de que la situación continúe igual es que se marchen a otros equipos habida cuenta del incierto futuro que planea sobre el Rico Pérez. El inicio de la pretemporada está marcado para el 10 de julio. Once días tiene el club para poner a los jugadores que ese día tienen que comenzar los entrenamientos en el Rico Pérez.

Si el momento de arrancar fuera ya, la situación no podría ser más marciana. Nueve jugadores y tres de ellos (con contrato en vigor) no cuentan para Portillo (Nieto,, Omgba y Berrocal). Los que sí siguen seguro, salvo sorpresa) son Buigues, Salinas, Javi Flores, Checa, Gaspar y Connor, que regresa tras su cesión a La Roda. Panorama incierto para un equipo que será entrenado por Gustavo Siviero, aunque todavía la entidad no ha podido hacer oficial.

En cuanto a las renovaciones, Portillo cree que no ha habrá problema en prolongar el contrato de Chechu, Miñano y Peña. También se espera la continuidad de Pol Bueso sin olvidar a Román, que este año ha jugado cedido por el Alcorcón. Mucho trabajo acumulado y ninguna acción concretrada. El tiempo ya está jugando en contra y las primeras opciones se van disolviendo. Los equipos con los que el Hércules compartirá grupo ya están en marcha y en Alicante el interrogante sigue instalado pese a que Ramírez alcanzó un acuerdo verbal con Hacienda. El presidente del conjunto blanquiazul se niega a firmar hasta que se vea poseedor del 72 por ciento de las acciones. Pero la subasta tardará todavía bastante. Todo un culebrón herculano.