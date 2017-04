Echávarri deja Comercio a uno de sus ediles para evitarse más desgaste

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, está más solo que nunca. El despido de una funcionaria interina del Ayuntamiento -cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala- como consecuencia de la denuncia presentada por los populares por un presunto fraccionamiento de facturas en Comercio, área que lleva el propio Echávarri, le enfrenta a sus socios de gobierno -Guanyar y Compromís-, a la oposición -PP y Ciudadanos-, a los sindicatos -CSIF, CC OO, UGT y SEP- y también a ediles del propio grupo municipal socialista que cuestionan abiertamente en los contactos con otras fuerzas políticas la idoneidad del alcalde para seguir en sus funciones en su situación actual. Hasta el momento, solo la edil tránsfuga Nerea Belmonte le ha manifestado su apoyo públicamente.

La gestión en el área de Comercio, con Echávarri como responsable y con Pedro de Gea como asesor, ha generado grandes polémicas estos dos años de mandato municipal del tripartito. La controvertida decisión de no permitir abrir todos los domingos a las grandes superficies de Maisonnave se vio revocada por un decreto del Consell; la negativa a que abrieran todos los festivos el resto de grandes superficies de la ciudad ha sido anulada por una sentencia judicial que les permite abrir; la implantación de Ikea es otro punto de fricción de manera que la multinacional sueca no descarta salir de la ciudad para instalarse en otro punto de la provincia.

La última polémica se ha producido por la anulación de contratos de Comercio al informar el interventor municipal que se estaría incurriendo en irregularidades por el fraccionamiento de facturas. La denuncia en Fiscalía por parte del PP produjo como respuesta por parte del alcalde del despido de la cuñada del portavoz popular, una funcionaria interina. El reconocimiento posterior de Echávarri en su Facebook de haberse precipitado y haber cometido un error por vincular el despido con la denuncia judicial ha llevado al regidor socialista a un callejón sin salida que trata ahora de soslayar dejando las competencias de Comercio a uno de los concejales del grupo socialista, cuya designación aún está por concretar.

El propio Gabriel Echávarri confirmó a preguntas de este diario que deja las competencias de Comercio, pero descartó que vaya a quitar al número dos del PSOE, Carlos Giménez, la Concejalía de Recursos Humanos ni que vaya a sustituir en Hacienda a la concejal Sofía Morales por la edil Gloria Vara, como se aseguró incluso por parte de ediles socialistas, según confirmaron fuentes contrastadas que llegaron a afirmar que Echávarri tenía previsto anunciar públicamente ayer mismo la remodelación.

En los círculos políticos municipales se justificaba la defenestración de Giménez y Morales por la pésima o nula relación que ambos mantienen con el alcalde. En el caso de Giménez, considerado el hombre de Ángel Franco en el Ayuntamiento, las fuentes consultadas aseguran que Gabriel Echávarri es consciente de las maniobras que realiza con otras fuerzas políticas y en el propio PSOE alentando el relevo del primer edil alicantino. Los contactos del concejal de Recursos Humanos se habrían intensificado, tanto con sus socios de gobierno, como con la oposición, a raíz del despido de la cuñada del portavoz del PP tras la presentación de la denuncia judicial por los populares. En las reuniones se habría planteado, según ha podido confirmar este diario, que Echávarri es un problema para la credibilidad del PSOE y del tripartito y se habrían explorado vías para su posible relevo como alcalde.

De hecho, el concejal de Recursos Humanos, en declaraciones a la Cadena Ser el lunes, se mostró crítico con el despido, pese a que él mismo firmó el decreto, hecho que en algunos sectores del PSOE se atribuye a que Echávarri presionó a Giménez, algo que niegan en el entorno del alcalde. En los partidos socios del tripartito se da por bueno que el propio Giménez habría tratado de disuadir al alcalde sobre el despido de la funcionaria.

Pese a que el tripartito vive en una inestabilidad constante y en la confrontación permanente desde el mismo inicio del mandato hace dos años, parece que la situación actual es considerada por Compromís como un punto y aparte, sobre todo teniendo en cuenta el cuestionamiento que de Echávarri se realiza en el seno del propio grupo municipal socialista. Los de Natxo Bellido han pedido al PSPV una solución definitiva que impida más polémicas «alcaldadas».

De momento, al PSPV lo que más le preocupa ahora son las primarias socialistas y es evidente la falta de apoyo que presta al socialista Gabriel Echávarri, persona que no cuenta precisamente con la devoción de Ximo Puig. De hecho, las duras críticas sobre purga política en los trabajadores municipales realizadas por la diputada popular Eva Ortiz contra Gabriel Echávarri han sido acogidas por la dirección de Ximo Puig con el más elocuente de los silencios.

A preguntas de este diario, el propio Echávarri reconoció ser consciente de las maniobras políticas que se están efectuando para su relevo por parte de destacados miembros del partido y del grupo municipal, pero las atribuyó a «rumores», sobre todo en lo que respecta a que para las elecciones de 2019 se está tratando de posicionar a la diputada autonómica socialista Sandra Martín, amiga personal del edil Carlos Giménez, como cabeza de cartel para sustituirle.

«Soy consciente de que soy el alcalde y secretario general socialista y de que todo el mundo quiere mi puesto. Esto es así, es política. Todo lo que sea política, lo acepto, pero no acepto una demanda falsa en el juzgado (por la denuncia del PP por el presunto fraccionamiento de facturas) que afecta a mi familia», apuntó Echávarri, quien sobre la falta de apoyo del PSPV considera que «nunca apoyan a nadie. No me apoya Valencia ni ahora ni nunca, son cuestiones locales».

El alcalde insistió ayer en que en el despido de la funcionaria interina cuñada de Barcala ha cometido un error por el momento escogido, a consecuencia de la denuncia judicial del PP, pero dijo no arrepentirse por el fondo del asunto. No obstante, concluyó que «si es irregular, está el recurso de reposición y los tribunales. El despido se verificó en Recursos Humanos. A partir del martes escucharé lo que tengan que decirme los sindicatos, pero creo que es una cuestión acertada en el fondo, aunque puede que no en las formas».