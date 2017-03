El divertido rodaje del ´Jurassic World 2´ de Bayona

J.A. Bayona se encuentra inmerso en el rodaje de 'Jurassic World 2', la cinta que protagonizará Chris Pratt y Bryce Dallas Howard y que comenzó su producción en Londres el pasado mes de enero. Con un nuevo video, el director español ha dejado claro que las filmaciones van sobre ruedas y que la diversión en el set de rodaje está asegurada.



Después de publicar la primera imagen oficial de la secuela de 'Jurassic World', el director de la cinta vuelve a utilizar las redes sociales para compartir un peculiar y divertido 'adelanto' de 'Jurassic World 2' y actualizar el estado de la que es su primera superproducción en Hollywood.



Mientras que en su última publicación reveló la presencia de un nuevo y misterioso personaje infantil, en este nuevo tuit Bayona comparte un video de seis segundos de duración al que le acompaña una sarcástica declaración en la que avisa que está "trabajando duro para dar vida a estos dinosaurios".



El divertido video, protagonizado por una pequeña marioneta emitiendo un furioso rugido, deja claro que el cineasta español está viviendo una de las experiencias más divertidas de su carrera. Desde que Bayona se embarcó en el proyecto ha sido incapaz de contener su emoción y su perfil de Twitter ha sido el principal catalizador.





Working hard at making these dinosaurs come to life. @colintrevorrow #JW2 pic.twitter.com/ivflFiQm4L