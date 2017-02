María del Carmen Martínez: «Con la movida que tenemos en Alicante faltaba también que dijera que me faltan joyas en casa»

María del Carmen Martínez: «Con la movida que tenemos en Alicante faltaba también que dijera que me faltan joyas en casa»

El análisis policial del teléfono móvil de María del Carmen Martínez recoge una grabación realizada 17 días antes de ser asesinada en la que hablan al menos tres mujeres, presumiblemente la víctima, su hermana Antonia y una hija, aunque la Policía no las identifica en el informe enviado al juzgado. La grabación es, según la Policía, de muy mala calidad y en ella se alude a la sustracción de una bolsa con joyas a la hermana de la fallecida del interior del domicilio y sin forzar la cerradura de la caja fuerte, robo que también confirma Antonia Martínez en su declaración ante la Policía tras el crimen. María del Carmen, que también desvela que a ella también le registraron su habitación anteriormente y responsabiliza a varias de sus interlocutoras, señala en la grabación que «había dinero de la tía allí, que lo han movido pero lo han vuelto a dejar en otro sitio, han roto un collar mío (...) y lo peor que ha desaparecido una bolsa de la tía con seis cosas suyas...el reloj Cartier que le regaló el papá de parte nuestro, pulseras de perlas, de brillantes...».

Añade a continuación que «eso es alguien que está aquí en la casa» y señala que no creen que sea un ladrón porque el dinero no se lo lleva, por lo que piensan en llamar a la Policía. Hablando sobre las consecuencias de presentar denunciar señala la mujer que «si queremos avanzar tendrán que venir y tomar huellas a todos... Por un lado denunciarlo, pero por otro lado, con la movida que tenemos en Alicante, faltaba también que dijera que me faltan joyas en mi casa». La conversación continúa y otra de las mujeres «dice que puede ser una estrategia suya, que se lo está inventando».