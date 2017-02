La lista de espera para comprar la vacuna de la meningitis B se multiplica en Alicante

Los pediatras aconsejan priorizar la inmunización de los niños menores de cinco años.

Un nuevo problema de fabricación ha dejado a las farmacias de la provincia desabastecidas de la vacuna contra la meningitis B, comercializada bajo el nombre de «Bexsero». Aunque el problema en la elaboración de esta vacuna no afecta a la calidad de las que ya se han distribuido, según ha informado el laboratorio que la comercializa, en los próximos meses se va a reducir el número de dosis que llegan a las farmacias. En las boticas alicantinas este parón en la producción ya se ha notado. «En los últimos 20 días sólo he recibido una vacuna, cuando lo normal era que entraran unas seis al mes», señala una farmacéutica de Mutxamel.

Ante esta situación, a los padres no les está quedando más remedio que apuntarse en una lista de espera en la farmacia y esperar a que les llamen cuando llegue el esperado fármaco. En algunas farmacias de la ciudad de Alicante consultadas por este periódico, hay ya más de 60 personas en lista de espera. Y es que este no es el primer problema que sufre esta vacuna. En octubre de 2015, el Ministerio de Sanidad autorizó su venta en farmacias. Aunque no está financiada por Sanidad, los pediatras aconsejan a los padres quela administren a sus hijos, por lo que la demanda de este medicamento se disparó desde el primer momento. Durante más de un año, las dosis de vacuna llegaban con cuentagotas a las farmacias y hubo que importar incluso lotes desde Portugal, dada la elevada demanda que había en nuestro país. El pasado verano el suministro empezó a estabilizarse, según apuntan desde farmacias consultadas, por lo que este nuevo problema de fabricación amenaza con volver a dejar desabastecidas las farmacias.

En relación a la enfermedad meningocócica, desde la Asociación Española de Pediatría señalan que «nos encontramos en el momento de más baja incidencia en nuestro país desde que hay datos epidemiológicos archivados». Ante esta situación el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, propone priorizar la vacunación de los niños menores de 5 años, pero sobre todo de los menores de 24 meses de edad.