Almoradí: Así se pacta una moción de censura

María Gómez y María Quiles están dando en estos momentos una rueda de Prensa sobre el acuerdo que han alcanzado, en nombre de sus partidos, PP y Ciudadanos, para cambiar el gobierno de Almoradí, en manos del socialista Jaime Pérez, en coordinación con Esquerra Unida. El diario ha tenido acceso al documento que se ha presentado esta mañana por ambos partidos y en el que explican los motivos de la moción de censura.

Los dos partidos consideran que Almoradí se encuentra en una situación errática, "en clara minoría –el alcalde– para sacar adelante ningún proyecto de progreso y cuya ingobernabilidad y parálisis es notoria". PP y C's aseguran que los instrumentos de transparencia y participación democrática no han mejorado, «sino que no han sido capaces de consensuar propuestas con los grupos de la oposición, que son quienen ostentan la mayoría". Recuerdan que no hay presupuestos para este año que concluye y "no tenemos ninguna información en este momento sobre ningún avance para el año 2017".

El alcalde, Jaime Pérez, no se ha pronunciado a esta hora sobre la moción de censurá, aunque ha hecho público el gabinete de Comunicación una nota contestando a la oposición sobre unas críticas en relación con la gestión en materia de ciclo hídrico.