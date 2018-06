Un «simpa» del PP en IFA del que nadie sabe nada

El acto, una cena con motivo de las elecciones europeas, se presupuestó en 8.000 euros y no hay factura.

Nadie sabe nada. Lo que ocurrió con la facturación y pago de una cena del PP en la Institución Ferial Alicante (IFA) en abril de 2009 con motivo de las elecciones europeas es todo un misterio. Incluso, para la dirección de la feria alicantina ese año así como para la cúpula del PP de Alicante, tanto la que lideraba el partido cuando se celebró el acto en cuestión como la actual. Ningún dirigente supo explicar ayer quién y cómo se abonó el evento de la formación en IFA que se llevó a cabo la noche del 25 de abril de 2009 y al que acudieron los pesos pesados de las direcciones regional y autonómica de entonces, lideradas por Francisco Camps -que no asistió- y José Joaquín Ripoll respectivamente.

Nadie de la dirección ferial dice conocer los detalles de aquel episodio. El presidente de IFA por entonces, Modesto Crespo, indicó ayer que no sabe nada y que no iba a hacer declaraciones. Antonio Galvañ, director general, rehusó dar explicaciones y dijo que las llamadas de este diario le pillaron «muy ocupado». Pero tampoco saben nada en el PP. El vicesecretario de organización del partido en 2009 era Carlos Mazón, nombre que figura como contacto de IFA para la contratación del evento y con quien ayer habló este periódico. Mazón, entonces hombre de confianza de Ripoll, explicó que puede tener lógica que esté como persona de contacto para la gestión del evento según la documentación que consta en IFA porque él estaba pendiente «de la parte operativa de la organización», pero «nunca de la parte financiera». «Jamás he pasado una factura ni he llevado estos temas porque eso a mí no me tocaba», subrayó.

Preguntado por si habló con la presidencia de IFA para cuestiones del evento, el que fuera número tres del partido provincial afirmó que no recuerda con quien habló «pero seguramente fue con técnicos». Indicó que no sabía nada de cómo se abonó el acto porque sus competencias no eran esas y que daba por hecho que ya había «una vía de abono». La explicación de la cúpula del PP actual que dirige José Císcar es que IFA nunca les reclamó nada, salvo una cena de 2010 que fue abonada en 2014 después tras el plan de ajuste que llevó a cabo la nueva dirección en 2012 con el que intentó poner orden en un partido en bancarrota. La cena se pagó cuatro años después mediante transferencia bancaria, en pleno plan de ajuste de los populares alicantinos y tras relevar Císcar a la histórica gerente del PP de Alicante, Eugenia Cascales, la persona que manejaba las cuentas. Lo que sí asegura Císcar es que la provincial pagó toda la deuda que había y que si este acto por las elecciones europeas no se reclamó pero se llevó a cabo es porque lo tuvo que pagar o el partido regional o el nacional.

El plan de austeridad se activó para intentar reflotar un PP económicamente hundido. Se pidió un euro más a los afiliados de las grandes agrupaciones a modo de «derrama», se tasladó la sede que entonces tenían en la calle Juan Bautita Lafora, se empezó a limpiar solo dos días a la semana y se llevó a cabo un plan de pagos con los proveedores, a los que el PP alicantino adeudaba más de cien mil euros de los de hace nueve años. En esa deuda total contraída por los populares figuraban cuatro mil euros a IFA por esa segunda cena de 2010, de los que el PP abonó la mitad, según la documentación que la instituión ferial ha trasladado a la Conselleria de Economía previa solicitud del PSOE de toda la facturación de la feria al PP desde 2003 a 2015 en el marco de la investigación en las Cortes de la gestión de las ferias de la Comunidad Valenciana. Se trata precisamente de uno de los cuatro actos que constan en la institución ferial como celebrados por el PP. Llama la atención que su abono se realizara cuatro años después y que supusiera la mitad de lo presupuestado.

Los otros dos actos que IFA recoge en su informe sobre los eventos organizados por el PP fueron abonados por Orange Market, la filial valenciana de la trama Gürtel, según ha podido saber este diario. Se facturaron a la empresa de Álvaro Pérez «El Bigotes» -en prisión por la trama Gürtel, donde los jueces le sitúan como uno de los cabecillas en la Comunidad Valenciana- y esta firma tan vinculada al PP pagó. Sin embargo, de la cena de marras del 25 de abril a la que acudieron cargos del PP que hoy están en procesos judiciales nadie sabe nada. Además de no existir abono no existe factura. Sin embargo, sí consta un acta de la época que deja constancia de la celebración del encuentro. Los hechos ya se han puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción y de la Agencia Valenciana Antifraude.