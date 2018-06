Las enmiendas a los Presupuestos Generales agrietan la relación de los socios del Botànic

Las Cortes reclaman a Sánchez que luche para acabar con la discriminación autonómica.

La retirada de las enmiendas por parte de los socialistas a los Presupuestos Generales del Estado una vez llegado el PSOE al gobierno de España ha agrietado la relación de los socios del Botànic. Mientras que el PSPV -como el resto de federaciones- no ha presentado modificaciones a las cuentas en el Senado tras sí hacerlo en el Congreso bajo el mandato del PP, Compromís y Podemos se han mantenido firmes en sus reivindicaciones.

El líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, preguntado ayer por la retirada de enmiendas del PSOE a los presupuestos de 2018, sostuvo que el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que iba a validar el presupuesto. «Si lo valida, lo lógico es que no se presenten enmiendas», indicó a los medios durante su visita al Salón Internacional de la Logística (SIL), que se celebra estos días en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona.

El también presidente de la Generalitat Valenciana realizó estas manifestaciones justo un día después de que el portavoz socialista en las Cortes Valencianas y vicesecretario general del PSPV, Manuel Mata, instara a sus socios de Compromís y Podemos a que retiraran las modificaciones planteadas en el Congreso. Mata defendió que sería «una trampa mortal» que quedaran bloqueados hasta otoño porque a España «le conviene un presupuesto, el que haya, en funcionamiento, no vivir con uno prorrogado» y quitó hierro al asunto de la retirada de las enmiendas en las que los socialistas reclamaban más de 200 millones de euros más en inversiones para la provincia de Alicante. «No hay ningún drama por retirarlas, ojalá todo el mundo retirara todas las enmiendas en el Senado y el PP no pueda hacer obstruccionismo, vuelva al Congreso y haya un presupuesto». En este sentido, el portavoz socialista en las Cortes dijo que Compromís y Podemos deberían retirar sus enmiendas porque «iríamos más rápido» y por la incapacidad para ejecutarlas, un argumento que no habían tenido en cuenta cuando el presidente del Gobierno era Mariano Rajoy.

La decisión del PSOE ha supuesto un distanciamiento entre el PSPV y sus socios del Botànic, que han ratificado en las últimas 48 horas que se mantienen firmes en sus reclamaciones durante la tramitación de las cuentas en el Senado. Incluso el portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Fran Ferri, lamentó la actuación de los socialistas. Desde Cs de la provincia de Alicante y desde el PP también han criticado la «falta de coherencia de los socialistas». El PP provincial que lidera José Císcar emitió un comunicado acusando al PSPV de «abandonar ahora el interés por la provincia de Alicante». Mientras tanto, las Cortes Valencianas reafirmaron ayer con el aval de todos los grupos la vigencia de todas sus resoluciones que tienen por objetivo visibilizar la agenda valenciana así como reclamar al nuevo Gobierno que «trabaje para acabar con la discriminación histórica» hacia los valencianos. Las declaraciones fueron leídas por el presidente de las Cortes Enric Morera.

La Mesa del Senado ha acordado trasladar el debate de vetos de los Presupuestos Generales al próximo lunes, fecha a la que también se extiende, a petición del PP, el plazo para presentar enmiendas a las cuentas.