Podemos negocia la integración de EU en sus listas para las elecciones autonómicas y municipales

Podemos y EU tendrán que sentarse en la Comunidad a hablar sobre sus alianzas tras el pacto estatal para acudir juntos a las elecciones municipales y autonómicas de 2019. Los morados negociarán desde una posición de fuerza con lo que, de facto y aunque se mantendrían todas las marcas en la sigla paraguas, supondrá una «integración» de EU dentro de las candidaturas podemitas a diferencia de lo que ocurrió en 2015 con los fallidos experimentos de Guanyar, copados por EU y que quedan finiquitados con este acuerdo. Esa misma posición de fuerza se repite para las autonómicas: los morados cuentan con 13 diputados en las Cortes y son claves en el apoyo parlamentario del Consell del Botànic mientras que EU se quedó, por vez primera, sin diputados en el Palau dels Borja lo que le obliga a sentarse a negociar a la desesperada y con pocas bazas de juego en los contactos que arrancarán casi de inmediato.

En la reunión que esta semana mantendrá la coordinadora general de EU Rosa Pérez con Podemos para dar a conocer su elección, la líder izquierdista planteará un primer sondep. Sin presiones y con «respeto» a los tiempos de Podemos, según aseguraron desde EU. No obstante, las citadas fuentes explicaron que tendrá que haber un referendum interno para la aprobación del pacto estatal. Además, como recordaron desd EU, dependerá en buena parte de lo que quiera hacer Podemos y de lo que ocurra en poblaciones donde no existen círculos morados. Con todo ello, los de EU tendrán en cuenta las confluencias que sí han funcionado, ya que el pacto estatal no es inflexible, sino un acuerdo marco que permite explorar todas las opciones. Los críticos alicantinos con el sector de la «garzonista» Pérez valoraron el pacto estatal como «positivo» al mantener las siglas de IU y ser «visibles».

El pacto estatal para la coalición de IU con Podemos y Equo tampoco se dará tal cual en la Comunidad Valenciana al ser Els Verds-Equo una formación soberana y tener capacidad propia de decisión. Actualmente está integrada en Compromís como fuerza fundadora y ahí seguirá, según aseguró ayer la diputada de Els Verds Cristina Rodríguez, que tildó a la coalición de formación «consolidada». Rodríguez, que forma parte de la ejecutiva de Equo estatal, aseguró que la situación de la Comunidad -similar a la de Baleares- no entra en conflicto con Equo en España. Por otra parte, el secretario general de Podemos, Antonio Estañ, consideró «muy difícil» que Pedro Sánchez pueda gobernar «solo con los diputados que tiene el PSOE» y puso la experiencia de la Comunidad como ejemplo para el resto del Estado. También presionó Estañ con la financiación autonómica. «Si Sánchez no acomete este cambio en el modelo de financiación como una de sus prioridades, será nuestra labor, desde aquí y a nivel estatal, presionar», aseveró.