Del tripartito de Barcala al tuit de Echávarri

n El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, calificó ayer de «absoluto desastre para España» el futuro gobierno que diseñe el nuevo presidente, Pedro Sánchez, del PSOE. El dirigente popular añadió que le recuerda al tripartito que dirigió la ciudad hasta hace un mes, por lo de «fracasado». El ejecutivo local que arrancó este mandato en Alicante se rompió el pasado mes de noviembre y, después de cinco meses de los socialistas en solitario al frente de la Alcaldía, finalmente acabó en manos del popular Barcala tras un pleno de investidura marcado por el voto en blanco de la tránsfuga Nerea Belmonte (ex de Guanyar).

En declaraciones a los periodistas tras un acto de Hogueras, Barcala acusó al PSOE de protagonizar «una deriva de irresponsabilidad» que le lleva a «ser capaz de pactar con el diablo si hace falta para poder llegar al Gobierno de la nación, y solo por desplazar al PP». A Barcala, el nuevo gobierno liderado por Pedro Sánchez le «suena tanto a hace tres años el tripartito de Alicante, hoy fracasado y reventado, y que ha estropeado la gestión de la ciudad hasta el punto de una parálisis total». Barcala acusó ayer al socialista Sánchez por pactar con «independentistas, separatistas, nacionalistas y con todos los 'istas' que se quieran poner» para conformar un «gobierno con extraños compañeros de viaje, un mejunje de muchas siglas distintas para sustituir a un gobierno que daba unos resultados económicos y de empleo fantásticos». Barcala, por otro lado, señaló ayer que seguirá viajando a Madrid para «arrancar compromisos de cosas buenas, interesantes y necesarias para Alicante». El actual alcalde afirmó que seguirá siendo «tan exigente con València como con Madrid».

En cambio, su antecesor en el cargo, el socialista Gabriel Echávarri, se felicitó ayer, a través de su perfil en redes sociales, del regreso del PSOE al Gobierno central tras la moción de censura a Mariano Rajoy. En un mensaje publicado en Twitter, Echávarri señaló: «Los socialistas volvemos a gobernar. Un gobierno digno presidido por Pedro Sánchez. Y yo hoy, feliz, me acuerdo de una gran amiga con la que me hubiera gustado compartir este momento: Loli Huesca... #SiemprePSOE».

Desde el actual grupo municipal, la portavoz, Eva Montesinos, di también la enhorabuena al nuevo presidente del Gobierno central en un mensaje también publicado en las redes sociales. «Enhorabuena al nuevo presidente del Gobierno de España @sanchezcastejon. Se abre un tiempo nuevo de una gran responsabilidad política. #PSOE».

Por su parte, el actual portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Natxo Bellido, se congratuló, de igual forma a través de las redes sociales, de la llegada del PSOE al Gobierno central y, por consiguiente, la salida de los populares: «Hui és un bon dia. Tenim nou govern. És una bona notícia per a la democràcia que és incompatible amb la corrupció. És una bona notícia per a Alacant per deixar de tindre un govern que s'ha comportat com a un enemic de la ciutat i del #GovernDelBotànic. Confiem que ara això canvie!».