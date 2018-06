Corredor y financiación

La llegada de un nuevo gobierno a España liderado por el socialista Pedro Sánchez encuentra numerosas reivindicaciones en la sociedad civil alicantina. La más aclamada la estabilidad política, un elemento que repiten hasta la saciedad empresarios y patronales ante el temor de que aflore la convulsión tras las conversaciones con Cataluña y otros partidos nacionalistas. Pero con ello, además, otras tres prioridades: los proyectos en infraestructuras como el Corredor Mediterráneo y las obras de conexión con el aeropuerto de El Altet, las reformas sociales y la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica. Algunos con más esperanza que otros, distintos representantes de sectores productivos, sindicatos y universidades piden al nuevo presidente del Gobierno que, de alguna manera, ponga a Alicante en el mapa político, económico y social.

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro, señaló que una vez aprobada la moción de censura es necesario, detalló, «trabajar por la estabilidad para construir un futuro de prosperidad en todos los órdenes: político, social y económico. Necesitamos un ejecutivo que genere la confianza que exige la economía». Navarro añadió que espera que el nuevo presidente pueda formar pronto gobierno para que la Comunidad «gane peso» en la gestión y en la toma de decisiones como los presupuestos e inversiones en infraestructuras. El máximo responsable de la CEV -patronal que salió a la calle en la manifestación valenciana del 18 de noviembre pasado por una financiación justa-, destacó también «la necesidad de avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica, que es nuestra prioridad».

Desde la unión de empresarios Uepal, su presidente Miguel Baena espera que Pedro Sánchez «siga con una política económica coherente que fomente el empleo y el crecimiento económico» y que vele por la estabilidad del país. «Le pediría también que ayude a la provincia de Alicante que está muy olvidada, siendo una de las provincias más desatendidas a pesar de ser la cuarta o quinta más importante en la economía de España», destacó. El presidente de la empresa familiar de Alicante, Francisco Gómez, resaltó que hace falta «sentido común» para no desestabilizar al país. «Hay temas puntillosos que tendrá que abordar este nuevo gobierno y nos preocupa que haya una situación convulsa y un talante político que afecte a la fragmentación», dijo. También apeló a la estabilidad el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Riera, quien fue muy escueto en sus declaraciones. «Estabilidad y estabilidad. Eso es lo más importante ahora mismo», indicó para poner énfasis en la exigencia de que se apruebe un nuevo modelo de financiación autonómica.

Representantes de conocidas firmas alicantinas, como el director de Carmencita, Jesús Navarro, destacaron que la imagen de corrupción del PP es la que «daba inestabilidad al país». Pide tranquilidad como elemento fundamental para las empresas y considera que ha sido tan rápido todo que la mejor forma de estabilizar el cambio es que Sánchez convoque elecciones cuanto antes. Por su parte, el presidente de Baleària, Adolfo Utor, añadió a la estabilidad social y económica la petición de una «cohesión territorial». Reclamó avances en el Corredor Mediterráneo y en el «agravio comparativo en el que se mueve la provincia de Alicante» por la infrafinanciación. «Eso es lo que pido, otra cosa es que haya esperanzas. Pero como empresario soy optimista», añadió. El presidente de Servigroup, José María Caballé, pidió por su parte «cierta continuidad» y «sensatez» al nuevo presidente para no desestabilizar al turismo. No obstante, cree que el cambio de gobierno no afectará al sector turístico alicantino salvo que haya un gran movimiento social y convulsión en la calle.

Desde la patronal del calzado, su presidenta, Marián Cano, reclama al gobierno de Sánchez que haya una mejora en «la senda económica que ya parecía haberse iniciado» y que ponga atención es crear un país «fuerte y estable». «Tenemos que ser competitivos en un mercado global y necesitamos de un país y de una Unión Europea fuerte», añadió. El presidente de la Asociación de Fabricantes de Juguetes, José Antonio Pastor, sostiene que los empresarios tienen que reclamar a Sánchez que «no pierda el termómetro de la inversión exterior». «Hay que seguir generando confianza», dijo. «Es posible, pero requiere de voluntad política». El lobby Ineca, por otro lado, pide al nuevo gobierno de Pedro Sánchez «exactamente lo mismo que al gobierno de Rajoy. Los presupuestos van a ser los mismos», señaló ayer su presidente, Rafael Ballester. En este sentido recordó que es importante dotar a la provincia de una financiación acorde a su población y «sacarla del furgón de cola de las inversiones estatales».

Desde los sindicatos se reivindicó ayer más atención a las políticas sociales. La secretaria general de CC OO, Consuelo Navarro, subrayó que hacen falta decisiones «consensuadas», reclama normalizar el sistema de protección social haciendo «pensiones justas, aumentando los salarios conforme al IPC y haciendo políticas económicas que verdaderamente cambien el modelo productivo». Insistió en que hay que derogar las dos últimas reformas laborales -la que hizo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la que llevó a cabo en 2012 en gobierno de Mariano Rajoy- y pidió al nuevo poder político acabar con «la represión» por la expresión cultural. También considera que hay que aumentar la financiación a la lucha contra la violencia de género.

El patrón de reivindicaciones para UGT es similar. Su secretaria Yaissel Sánchez, que tildó la jornada de ayer como un «día para la esperanza», reclama que se reconduzcan las políticas sociales «de las que tan alejado ha estado el gobierno de Mariano Rajoy» y que se apliquen las políticas de igualdad y una apuesta clara por la erradicación de la violencia machista. También exigió la reforma laboral de 2012.

Por otro lado, el rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, opinó que el nuevo gobierno demostrará lo que le importa la provincia si ésta tiene presencia en el consejo de ministros. Para Palomar, el ejecutivo de Pedro Sánchez tiene que apostar por la investigación y dijo que la estabilidad y la posible coalición con Podemos serán factores que marcarán reivindicaciones más concretas del ámbito académico. Este diario intentó sin éxito contactar con el rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche.