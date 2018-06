Compromís abre la puerta a entrar en el Gobierno con cargos del segundo escalón

n Compromís no descarta la posibilidad de formar parte del gobierno de Pedro Sánchez. Sería en algún cargo del segundo escalón, secretaría autonómica pero la coalición no cierra la puerta en absoluto. Sánchez dará a conocer en los próximos días los nombres de sus ministros y posteriormente tendrán que decidirse el resto de cargos del nuevo ejecutivo, del que poco se sabe, si será monocolor del PSOE o si entrará Podemos. La posibilidad de que lo haga Compromís está abierta y podría concretarse la próxima semana. Un dirigente de la coalición aseguraba ayer que cada cosa tiene que llegar a su tiempo, aunque otras fuentes en la formación sostienen la prioridad de Compromís es la agenda social valenciana y el trabajo por los intereses de la Comunidad, no tanto los cargos que se puedan alcanzar.

Ayer, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, fue de los primeros en felicitar al nuevo presidente, Pedro Sánchez. Baldoví le dijo a Sánchez que tiene que tener presentes las necesidades de los valencianos y le trasladó que Compromís será leal con su mandato siempre que cumpla.

Baldoví aseguró que se ha abierto una nueva etapa en la que espera que Sánchez no defraude a los 180 diputados que le han votado. «Hoy es un día de felicitaciones, no nos podemos quitar esta sonrisa de la cara» aseguró el exalcalde de Sueca, que también saludó el gesto «elegante» de Mariano Rajoy de despedirse de los diputados con los que ha compartido este tiempo. El dirigente de Compromís deseó al nuevo presidente «toda suerte de éxitos» y como valenciano le ha pedido que cumpla con los compromisos adquiridos en la jornada de debate de la moción de censura.

El portavoz de Compromís en Madrid se felicitó del triunfo de la moción de censura del socialista Pedro Sánchez que ha acabado con la caída del Gobierno del PP: «La bola entró», bromeaba ayer, haciendo un símil tenístico y recordó la camiseta de «otro gobierno es posible» que Compromís lució en junio de 2016.