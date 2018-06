Oltra, sobre Pedro Sánchez: "Si toma ejemplo del Botánico, será un gobierno estable"

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra (Compromís), ha asegurado que hoy "es un día histórico, de emociones", en el que se ve cómo "esta democracia se defiende" ante su "enemigo letal" que es la corrupción y ha agregado sobre la viabilidad del futuro gobierno liderado por Pedro Sánchez que "la estabilidad en la política la da la capacidad de diálogo, de aceptar que los otros tienen también sus razones y que las propuestas se pueden negociar. "Si toma ejemplo del Botánico, será un gobierno estable", ha aseverado.

Así se ha pronunciado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo valenciano al ser preguntada por el triunfo de la moción de censura que lleva a Pedro Sánchez a sustituir a Mariano Rajoy en la Moncloa, qué espera el Consell del nuevo presidente y cuáles van a ser las primeras reivindicaciones a plantear.

"Lo primero que esperamos del nuevo gobierno de España es poder iniciar unas relaciones desde la lealtad institucional, normalizadas, de interlocución entre gobiernos", ha indicado, algo que "no entendió" el Ejecutivo de Rajoy cuando acudían sus ministros o él mismo a la Comunitat a reunirse con miembros del partido "y no con miembros del gobierno valenciano", lo que suponía "una anomalía".

Entre las reivindicaciones a plantear a Sánchez ha citado la necesidad de la reforma del modelo de financiación autonómica, caducado desde 2014, un "clamor unánime de la sociedad valenciana" que se va a reclamar, así como las inversiones que corresponden a la Comunitat, "harta de estar en la cola en los presupuestos".

"Eso vamos a seguir reivindicándolo frente al Gobierno de España, el que está ahora y el que venga después, siempre vamos a mantener esta lucha para que los valencianos tengamos los derechos que constitucionalmente nos corresponden", ha incidido.

Preguntada sobre las palabras de Sánchez en las que advertía de que no podrá reformar la financiación, ha instado a esperar a que se forme gobierno y ha indicado que no sabe si, en el momento actual, se le podrán dar "los 100 días de gracia" pero "100 minutos sí" y esperar a ver quién ocupa la cartera de Hacienda.

En todo caso, ha insistido en que la financiación se debe abordar como "cuestión prioritaria" y el Consell seguirá exigiendo una solución al respecto. Sobre la posibilidad de medidas transitorias, ha ironizado asegurando que estarían "contentos" pero lo que hay que abordar es un cambio del sistema en vertical, modificando la cantidad de dinero que el Estado destina a las autonomías para que estas atiendan sus competencias.

Si se cambia en horizontal las comunidades, ha dicho, no se pondrán de acuerdo nunca, porque con el mismo dinero a repartir "los que están bien no quieren soltarlo" y es entendible, pero si se cambia en vertical "los territorios que están bien se pueden quedar como están y los que estamos mal, mejoramos". "Ahí nos ponemos de acuerdo en 3,2,1, siempre que no haya territorios que confundan lo que es mantener su estatus con mantener las diferencias, eso política y moralmente es feo", ha agregado.



La financiación

Para Oltra, la reforma del sistema "se puede arreglar este año" porque el trabajo de la comisión de expertos está avanzado y "si que se puede" pero "tiene que haber voluntad política y voluntad de que los territorios tengan más financiación, eso sí que se puede hacer en medio año".

Como el valenciano es "un gobierno esperanzado", espera de Sánchez esa "buena predisposición y, sobre todo, la empatía y sensibilidad que ha faltado en épocas anteriores". Mientras no se produzca esa reforma, el Consell seguirá incluyendo en sus presupuestos los 1.300 millones reivindicativos.

Sobre los Presupuestos Generales del Estado de este año, ha indicado que aún están pendientes del trámite en el Senado y "a ver qué pasa", al tiempo que ha señalado que ella lo que haría sería "comenzar a trabajar ya en los de 2019" para poder tenerlos a principios de año. Si Sánchez gobierna con los que fueron planteados por el PP, ha indicado que "hay mecanismos de flexibilidad" en función de las prioridades y ha puesto como ejemplo que en la Comunitat el actual Consell ya flexibilizó los que heredó de los 'populares' para inyectar más dinero en partidas sociales.



Recursos de leyes valencianas

Preguntada sobre si espera que este gobierno retire los recursos de inconstitucionalidad a algunas de las leyes aprobadas en las Cortes, Oltra ha señalado en que espera que así sea, porque las normas han sido recurridas con "las razones más peregrinas y los argumentos más estrafalarios" y el Consell confía en que ahora "se respete la voluntad mayoritaria" del pueblo valenciano. Ha celebrado que "esa tendencia que tenía el PP de querer gobernar donde no había ganado las elecciones felizmente haya acabado".

Preguntada por el hecho de que en un momento dado Sánchez no se refiriera a la Comunitat Valenciana como nacionalidad histórica, ha indicado que se trata de una percepción personal, pero es algo que está recogido en el Estatuto de 2006 y es una cuestión "de mera legalidad".



"Peso valenciano" en el Gobierno

Por otra parte, ha manifestado su esperanza en que "el peso de los valencianos" se vea reflejado no sólo en la composición del Ejecutivo de Sánchez, sino también "en el segundo y tercer escalón" porque hasta ahora la representación valenciana ha sido "un erial".

De hecho, ha agregado que "si puede ser más de uno o una, mejor" y preguntada sobre si le atrae ser ministra ha respondido: "No, ya saben que no".

Oltra ha celebrado que la moción haya triunfado porque hoy se votaba entre "corrupción y democracia y ha ganado la democracia". "Mañana habrá otras consideraciones, habrá condicionantes, exigencias de los territorios, de los distintos partidos y gobiernos autonómicos, pero hoy el tema era corrupción o democracia", ha resaltado.