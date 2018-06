Echávarri: "Hoy los socialistas volvemos a gobernar. Feliz"

El exalcalde de Alicante Gabriel Echávarri se ha felicitado hoy, a través de sus perfiles en redes sociales, del regreso del PSOE al Gobierno central tras la moción de censura a Mariano Rajoy. En un mensaje publicado en Twitter, Echávarri ha señalado: "Los socialistas volvemos a gobernar. Un gobierno digno presidido por Pedro Sánchez. Y yo hoy, feliz, me acuerdo de una gran amiga con la que me hubiera gustado compartir este momento: Loli Huesca... #SiemprePSOE".

Por su parte, el actual portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Natxo Bellido, también se ha felicitado por redes sociales de la llegada del PSOE al Gobierno y la salida de los populares: "Hui és un bon dia.Tenim nou govern. És una bona notícia per a la democràcia que és incompatible amb la corrupció. És una bona notícia per a Alacant per deixar de tindre un govern que s'ha comportat com a un enemic de la ciutat i del #GovernDelBotànic Confiem q ara això canvie!"