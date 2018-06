Bonig agradece a Rajoy su "compromiso por la unidad de España" y "visión de Estado"

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha querido agradecer a Mariano Rajoy sus años al frente del Gobierno central. Bonig, que se ha pronunciado a través de su perfil en las redes sociales, ha mostrado su gratitud a Rajoy por defender la unidad de España y por sus políticas económicas: "Gracias presidente Rajoy por tu visión de Estado, por tu compromiso con la unidad de España y por devolvernos a la senda de la recuperación, la ilusión y el futuro. Gracias siempre.

Bonig, en la jornada de ayer, previa la votación de hoy, señaló que la moción de censura contra Rajoy era "un intento" del PSOE de "ganar con trampas lo que no gana en las urnas", y ha acusado a este partido de "no tomarse en serio" España. "Esta moción no habla de España, habla del PSOE", lamentó ayer Bonig en un comunicado, al tiempo que señaló que los valencianos no se merecen a representantes socialistas que "solo piensan en sillones y despachos" y manifestó que los españoles le han dicho a Pedro Sánchez más de una vez "no es no".