El PP se juega en los juzgados su última carta para el reparto de las ayudas «a dedo» en la Diputación

La formación nacionalista registra una pregunta al equipo de gobierno. Los populares descartan la negociación política e intentan ganar tiempo a la espera de que el TSJ decida sobre la suspensión.

El PP en la Diputación de Alicante espera una baza judicial en el conflicto de las ayudas «a dedo». El equipo de gobierno en la institución ha puesto sus esperanzas en la resolución pendiente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana y confía en que éste tumbe la suspensión cautelar de la subvención directa a Busot por casi 800.000 euros, localidad gobernada por el vicepresidente y diputado de Hacienda, Alejandro Morant. La Diputación recurrió ante el TSJ la decisión de la jueza del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante, que ordenó supender de forma cautelar la subvención «a dedo» a Busot para hacer un polideportivo financiado al cien por cien por la institución provincial. El recurso continúa sin resolverse en el TSJ y los populares siguen muy pendientes del mismo antes de reactivar el plan de obras financieramente sostenibles. Es su carta de «póker» para poder dar un revés político al cuestionamiento de las ayudas nominativas -conocidas como ayudas «a dedo»- abierto por el grupo Compromís.

Curiosamente, aunque el PP entiende que la ayuda a Busot no puede adjudicarse porque está extinguido el acto administrativo que la provocó, ha mantenido el recurso en el TSJ. El gobierno en la Diputación sostiene que tras el pleno en el que se anularon las subvenciones «a dedo» a esta localidad, Mutxamel y La Nucía ya no tiene sentido que los tribunales se pronuncien. Sin embargo, tanto el TSJ como la jueza de Alicante siguieron con los procedimientos respectivos al no haber formalmente una paralización de la causa por las partes. Un asunto farragoso desde el punto de vista jurídico con importantes consecuencias políticas, ya que el pronunciamiento del TSJ levantando la medida cautelar de la juez, pese a no entrar en el fondo del asunto, permitiría a los populares desbloquear todo el plan inversor de 31 millones al quitarse de encima la sombra de un posible delito de desobediencia, y todo bajo el auspicio del tribunal autonómico. Del delito de desobediencia alertó Compromís. Por ello pidió sacar del plan de sostenibles los siete millones en ayudas «a dedo». El PP se atemorizó, repensó su postura y apelando a la «responsabilidad» suspendió el plan de obras en su integridad.

La coalición ha registrado una pregunta a César Sánchez para llevarla al próximo pleno sobre si ha tenido contacto con algún miembro del TSJ con el fin de obtener información sobre el recurso de Busot después de que dijera ante algunos medios que en menos de dos semanas se desbloqueará el último plan inversor. César Sánchez concretó ayer, por otro lado, ante Podemos que el plan suspendido se reactivará en exactamente diez días, además de subrayar que rompía toda negociación con los diputados de Compromís «por no entrar» en las reglas del juego político.

El conflicto de las ayudas «a dedo» ha rozado ya a las Cortes Valencianas y al Consell. El director general de Administración Local, Toni Such, y el vicepresidente de la Diputación, Carlos Castillo, acordaron ayer celebrar el día 12 de junio la reunión pendiente que solicitó la Diputación para urgir una solución ante las ayudas nominativas. Por otra parte, el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, recibió ayer en el Palacio Provincial al secretario general de Podemos y Síndic de este grupo en las Cortes Valencianas, Antonio Estañ, quien había solicitado como diputado autonómico una cita por la paralización de las ayudas financieramente sostenibles al afectar a la llegada de 300.000 a su población, Callosa de Segura. Estañ pidió a Sánchez que desbloquee el plan inversor.

«Si tiene que mantener alguna sin adjudicar por estar en el juzgado que no la otorgue. Pero sí puede ajdudicar el resto», indicó, en la línea de las tesis de Compromís. Defendió que la ayuda a Callosa se adapta a los nuevos criterios de reparto. Podemos lanzó una nota de prensa para desmentir el comunicado oficial de la Diputación, que decía que Estañ estaba preocupado «por el bloqueo causado por Compromís en la Diputación», lo que la formación tildó de «lamentable».