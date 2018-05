El PP se une a la retirada de honores a la expresidenta de las Cortes encarcelada

La expresidenta de las Corts Valencianes entre 2007 y 2011, la popular Milagrosa Martínez, dejará de tener honores esta semana en el parlamento valenciano.

La Mesa, el máximo órgano de gobierno, decidió ayer por unanimidad a instancias del actual presidente, Enric Morera, que el cuadro se descuelgue y se guarde. Ni estará cara a la pared como pedía Podemos ni boca abajo como en algún momento llegó a plantear Compromís. Simplemente dejará de estar. En su espacio quedará un hueco. También se retirará la placa en el acceso al edificio que ocupan los grupos y que recuerda que Martínez lo inauguró en 2011.

El acuerdo se adopta de forma unánime después de que la cámara postergara hace unos meses la decisión hasta que la condena a nueve años de cárcel impuesta a la también consellera de Turismo de Camps fuera firme. Como ya lo es y Martínez se encuentra desde la pasada semana entre los barrotes de la cárcel de la Villena, la Mesa de las Corts adoptó ayer el acuerdo, al que se sumó el PP. La eliminación se ejecutará en las próximas horas según personal de las Corts encargado de su retirada.

La portavoz adjunta del PP Eva Ortiz defiende que su partido está siempre de acuerdo con cumplir la ley y ayer criticó que Podemos intente atribuirse una eliminación de símbolos que ya recoge la Ley de Transparencia.

Con la decisión, las Corts también cumplen una resolución aprobada en 2015 para exigir la retirada de las menciones honoríficas, placas o recordatorios a aquellas personas con sentencia firme por corrupción. Aunque el acuerdo de retirada es unánime no dejan de existir voces que piensan que hubiera sido mejor dejar el cuadro porque Milagrosa Martínez, guste o no, fue durante cuatro años la segunda máxima autoridad de la Comunitat Valenciana por lo que su imagen debería quedar allí para que no se olvide que la corrupción acechó durante muchos a años a las más importantes instituciones valencianas.

El síndic socialista, Manolo Mata, lamentó ayer la carrera en la que se han enfrascado algunos partidos «a ver quién es más retirador, quién se apunta el tanto y la humilla más». «Personas indignas como Milagrosa Martínez no caben en este parlamento», dijo el síndic de Compromís, Fran Ferri. «Verlas cada día resultaba un bochorno», remarca la portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, mientras la portavoz adjunta de Podemos, Fabiola Meco, exige que la retirada se haga con la mayor celeridad posible. Meco incluso ha pedido al conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, que comunique al resto de instituciones valencianas que retiren todo elemento que recuerde a Martínez.

Tras el paréntesis del cuadro, el pleno de las Corts se adelantará la próxima semana al martes y miércoles, con la sesión de control al presidente, Ximo Puig, como primer punto del orden del día. El motivo del cambio es el viaje que realizará el jefe del Consell al Salón Internacional de la Logística (SIL) que se celebra en Barcelona.

Mientras el viernes acaba el plazo para designar miembros de la comisión de Taula para constituirla y empezar a trabajar.



Regularizar el cannabis, a pleno

Una de las iniciativas que se someterá la próxima semana a votación es la planteada por Podemos sobre la regulación del consumo del cannabis desde planteamientos científicos, sociales. Una iniciativa que el tripartito apoya.

Ciudadanos llevará una iniciativa sobre la eliminación de barracones en la que piden más medios mientras el PP solicitará que se redacte el plan metropolitano de transporte y Compromís la dignificación del trabajo en el campo y una mejor regulación de las empresas de trabajo temporal.