Podemos pide al PP desbloquear las inversiones de la Diputación paralizadas por las ayudas "a dedo"

El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, ha recibido este miércoles en el Palacio Provincial al secretario general de Podemos y Síndic de este grupo en las Cortes Valencianas, Antonio Estañ, quien había solicitado una reunión con el responsable provincial en relación con las ayudas "a dedo".

Estañ ha indicado que le ha trasladado su preocupación por la paralización de las ayudas financieramente sostenibles de la institución, actualmente a la espera de un dictamen judicial tras la denuncia que presentó Compromís contra la adjudicación de una ayuda "a dedo" incluida ahora en el citado plan. Por ello Estañ solicitó la cita con Sánchez, con el fin de pedirle que desbloquee las ayudas sostenibles. "Si tiene que mantener alguna sin adjudicar por estar en el juzgado o las de carácter similar que no las otorgue. Pero la ayuda de Callosa se adapta a los nuevos criterios de reparto", ha señalado Estañ.

En ese paquete inversor se encuentra una aportación nominativa cercana a los 300.000 euros para el municipio de Callosa de Segura destinada a mejorar las necesidades infraestructurales y dotacionales del barrio del Salitre.

Sánchez ha explicado que Podemos no entiende que "una discrepancia política se pueda llevar al juzgado, porque hay que respetar a los partidos que ganan las elecciones legítimamente". Sin embargo, Estañ ha indicado a este diario que considera que la Diputación es responsable del bloqueo y no Compromís, "que tiene la legalidad de su parte". "Que paralice lo supuestamente ilegal y que adjudique el resto", ha dicho, en sintonía con las tesis de Compromís.

Para César Sánchez, Compromís tiene un único objetivo, "destruir esta institución y generar el caos, porque es un partido que se mueve muy bien en él y no forma parte del sistema ni del juego político moderado, del debate, de la discrepancia o de los acuerdos", ha indicado en un comunicado tras la reunión.

A juicio de Sánchez, "cuando se juega con el bienestar de las personas que viven en los pueblos de la provincia me parece poco serio, respetuoso y sensato. No me voy a sentar con Compromís a pactar ni a negociar nada porque ya lo he hecho, llegamos a un acuerdo y faltaron a su palabra", ha recalcado el presidente.

Sánchez le ha trasladado al Sindic de Podemos que el equipo de gobierno esperará a la decisión del órgano judicial "aplicando la máxima cautela y prudencia y siendo conscientes de que aquello que diga el juzgado será lo que cumpliremos". "Si ponen en duda tres nominativas, ponen en duda todas las nominativas de la Comunidad, porque lo que está mal en una institución no puede estar bien en otra", ha insistido.

El motivo del encuentro, en el que han participado también el diputado por la comarca y responsable del Área de Buen Gobierno de la institución, Adrián Ballester, y el concejal de Somos Callosa, José Navarro, es el de propiciar una "solución interadministrativa" que permita agilizar la aportación económica de 300.000 euros al Ayuntamiento de la localidad para iniciar las obras, según fuentes de la Diputación. "Si no se desbloquean pronto las ayudas de la Diputación los más afectados serán los ciudadanos", ha señalado Sánchez.

Ha insistido en que "Compromís es un partido que perdió las elecciones, que tiene tres representantes en una institución con 31 diputados y que está bloqueando las inversiones de más de treinta y nueve municipios de la provincia. No está demostrando seriedad ni responsabilidad y desde ese punto de vista han perdido mi respeto", ha subrayado.

En esta línea, ha apuntado que "si Compromís quiere que haya nominativas para unos municipios pero no para otros tiene que explicarlo".



Ayuda a Torrevieja

Por otra parte, el presidente de la Diputación también ha lamentado la actitud adoptada por el alcalde de Torrevieja ante las ayudas acordadas por la institución provincial para este municipio y que contemplan, tal y como se ha aprobado hoy en la Comisión de Hacienda, una subvención de 912.600 euros para sufragar íntegramente las obras de renovación del alumbrado público de La Mata, "con lo que se cumple el compromiso recogido ya en los presupuestos de 2018", ha dicho.

Asimismo, la institución ha comunicado al consistorio la intención de atender la petición de una subvención para las obras de renovación del asfaltado de diversas calles de Torrevieja con un importe de un millón de euros, sufragado a un 50% por la institución provincial siguiendo los criterios de ayudas nominativas fijados en el acuerdo plenario de 7 de febrero de 2018. Esta subvención tendrá que ser refrendada por el pleno junto al resto de inversiones financieramente sostenibles. "El alcalde de Torrevieja tiene que preocuparse de sus vecinos y de decidir si lo que quiere es que haya inversiones en su municipio o no y no tanto en hacer política partidista", ha señalado el presidente.